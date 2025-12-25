肥大微創治療新進展 長安醫：血管凝膠攝護腺動脈栓塞術 助快速回歸生活日常

長安醫院心臟血管科鄭詩璁主任與法國第戎大學醫學院介入放射學教授、法國血管與介入放射學會（SFICV）主席 Romaric Loffroy 教授，就臨床操作細節、影像判讀技巧與國際最新治療趨勢進行交流對談。（圖/記者廖妙茜翻攝）

（觀傳媒中彰投新聞）【記者廖妙茜/台中報導】73歲洪先生飽受攝護腺肥大困擾，嚴重頻尿讓他每晚得起床5次，不僅影響睡眠，也伴隨尿急憋不住、尿流斷續等症狀，更因此無法出遊旅行、生活品質大幅下降。由於擔心傳統手術的風險，長安醫院心臟血管內科主任鄭詩璁醫師評估後，採用微創「攝護腺動脈栓塞術（PAE）」，並運用新型栓塞材質「血管凝膠（n-BCA）」，免全身麻醉、傷口小，且術後即可下床行走。

鄭詩璁主任表示，長安醫院採用的攝護腺動脈栓塞術是從手腕導入微導管，將栓塞物質注入攝護腺動脈，使肥大組織缺血萎縮，進而改善排尿障礙。與傳統手術不同，栓塞術不需在術中放置導尿管，能減少尿道刺激、感染與術後不適，對於高齡長者而言，能大幅減輕生理負擔，回歸正常生活更快速。

心臟血管科鄭詩璁主任展示新型的栓塞材質「血管凝膠」。（圖/記者廖妙茜翻攝）

新型栓塞材質「血管凝膠」像醫療級的三秒膠，與血液接觸後會迅速聚合，可快速、精準地封住目標血管，相較微晶球能縮短手術時間並減少輻射曝露。「這項技術在歐洲已十分成熟，法國血管與介入放射學會（SFICV）主席 Romaric Loffroy 教授近期也來台交流，顯示台灣在攝護腺動脈栓塞術的經驗已具國際水準。」鄭醫師說。

鄭醫師也澄清，將攝護腺動脈栓塞術視為實驗性的治療方式是舊觀念。隨著大量臨床研究累積，美國泌尿科醫學會（AUA）與歐洲泌尿外科學會（EUA）最新指引已正式將其列為良性攝護腺肥大的治療選項之一，特別適合攝護腺過大、高齡、想保留性功能、有心血管疾病、服用抗凝血劑或手術風險高的攝護腺肥大患者。

鄭醫師提醒，攝護腺肥大是高齡男性常見疾病，當症狀已影響睡眠、生活作息或精神狀態，就應及早就醫並接受評估，選擇最適合自己的治療方式。「攝護腺動脈栓塞術提供了手術和藥物之外，一個安全、有效且恢復快速的微創治療新選擇。」