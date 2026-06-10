肥料補貼別讓基層先墊錢！陳亭妃籲農業部「直接對接台肥」 減輕店家資金壓力

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國際肥料原物料價格持續飆漲，尿素等核心原料漲幅最劇烈，為減輕基層農民耕作負擔，農業部目前採取「維持凍漲、價差補助、庫存控管」等多重穩定機制，規劃針對14項主要肥料進行補助調整。然而，這項立意良善的「末端直接扣除」平價德政，實務上卻將龐大的資金墊付壓力與行政成本轉嫁到基層肥料行與地方農會身上，引發強烈反彈。

立法委員陳亭妃今（10）日在立法院經濟委員會上，特別針對此議題向農業部長陳駿季提出質詢。陳亭妃指出，政府現行的平價補貼機制，意味著中間的價差（補助款）在第一時間由民間肥料店家或基層農會全數代墊。以目前尿素每包漲幅435元、硫酸銨每包漲幅105元為例，店家雖然能透過實名制登錄系統向政府領取款項，但核銷流程存在極大的時間差，往往需要數週甚至一、兩個月，嚴重考驗基層店家的現金流 。

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陳亭妃替基層店家發聲表示，目前每包肥料的利潤僅約25元，若遇到施肥旺季，民間肥料行整個月累積的代墊金額可能高達數十萬甚至上百萬元，對店家而言是一筆不小負擔。她進一步指出，農作有分「大小月」，若遇到小月（如一個月只賣出40包尿素），店家不僅難以透過銷售規模分攤成本，還可能因核銷程序尚未完備，導致大筆資金長時間卡在補助流程中，造成營運負擔，也讓原本照顧農民的補貼政策效果大打折扣。

農業部長陳駿季現場允諾，會立即進行深入了解與改進，絕對不讓平價補助的德政，造成基層肥料店家營運上的額外負擔。陳亭妃強調，未來將持續監督農業部落實承諾，要求農業部透過改善購肥實名制系統與縮短補助撥款週期，真正做到讓「農民買得便宜、店家賺得安心」的雙贏局面。

（圖片來源：陳亭妃團隊提供、AI協作）

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