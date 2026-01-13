肥料車下車失控翻 駕駛壓車內 3移工拋飛共2死2傷

中部中心／張家維 南投報導

南投水里鄉山區，發生死亡車禍！10日下午，陳姓男子開小貨車，車斗載3名移工，到山上送肥料，行經一處險降坡轉彎時車輛失控，衝到下方農地，撞斷電線桿翻覆，陳姓駕駛被壓在車裡，車斗3人遭拋飛，造成2死2傷。

小貨車翻覆在農地4輪朝天，車頭撞得扭曲變形，駕駛被困在車內。救難人員以破壞器材剪斷車門邊框，試圖將人救出。





車輛失控衝下坡撞電桿翻覆 陳姓駕駛被壓在車裡（圖／翻攝畫面）









10日下午，陳姓男子駕駛小貨車，後方車斗上載了3名移工，準備前往水里山區送肥料，行經一處彎道險降坡時來不及轉彎，導致車輛失控衝下坡，直衝到下方農地，車輛撞得翻覆，後車斗上3名移工被當場拋飛。

陳姓駕駛被救出時 臟器外露明顯死亡（圖／翻攝畫面）









警方初步調查，3名移工都是逾期停留，車禍拋飛，1死2傷；陳姓駕駛是本國籍，被救出早已沒有生命跡象。警方表示，可能因為駕駛不熟陡坡路況有關，至於是否有機件故障或其他原因，仍要進一步調查。





肥料車下車失控翻 3移工拋飛 駕駛壓車內 2死2傷（圖／翻攝畫面）









