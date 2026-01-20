肥胖女性不孕機率較高？醫：恐影響排卵

【健康醫療網／編輯部整理】世界衛生組織2022年指出，全球約80億人口中，超過10億人屬於過重或肥胖族群，相當於每8人就有1人體重超標。中國醫藥大學婦產部生殖醫學中心許希珍醫師指出，肥胖最常見的評估指標為身體質量指數（BMI）。世界衛生組織以BMI≧30定義為肥胖，但東亞族群在較低BMI即出現健康風險，因此台灣成人BMI≧27即屬肥胖，24至27為過重；同時，男性腰圍超過90公分、女性超過80公分，也代表內臟脂肪過多。

過去所稱的「病態性肥胖」，現多以「第III級肥胖」取代，指BMI≧40，或BMI≧35且合併高血壓、糖尿病或睡眠呼吸中止症等共病。名稱轉換，目的在避免汙名化，減少將肥胖與負面標籤連結。肥胖與不孕的關聯亦被廣泛證實，主要與排卵功能障礙有關。

肥胖影響排卵 不孕關聯明確

許希珍醫師指出，肥胖女性同時面臨子宮內膜癌、結直腸癌等風險上升，部分患者因此提早尋求生育治療或生育力保存。當生活型態調整與排卵誘導效果有限，或需進一步保存生育力時，試管嬰兒常成為治療選項之一。

高BMI未必降成功率 孕期風險仍高

部分研究顯示，高BMI女性在取卵數、受精率、懷孕率與結果上，與正常BMI族群並無顯著差異；而肥胖孕婦在妊娠高血壓、妊娠糖尿病、巨大兒、剖腹產及胎兒先天缺陷等風險上，確實明顯升高。

許希珍醫師強調，肥胖備孕者應接受完整孕前健康教育，即使成功懷孕，也建議轉介高危險妊娠專科追蹤。

生殖醫學設限 安全與公平拉鋸

美國多數生殖醫學中心對肥胖患者設有BMI上限，主要考量麻醉與手術安全，但此舉也可能形成就醫障礙與心理壓力。肥胖患者往往同時合併心血管、肺部疾病或胰島素阻抗，使取卵與麻醉風險更為複雜。

台灣目前較少以BMI作為入療限制，許希珍醫師認為，對重度肥胖不孕患者，應提供個人化試管療程，包括藥物劑量、手術方式與麻醉支持，而非一味延後治療，避免錯失生育時機。

減重重要 但不該成為門檻

減重有助健康，但過度要求體重門檻，可能讓患者延誤治療、卵巢功能進一步下降，反而降低懷孕機會。許希珍醫師指出，肥胖防治不只是個人責任，也需要社會與政策支持。

原文出處：中國醫訊 244期

資料來源：健康醫療網 https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=67390

喜歡本文請按讚並分享給好友！ 更多健康資訊：健康醫療網https://www.healthnews.com.tw