肥胖是慢性病 應尋求專業減重

醫師蔡明劼（右）說：「把肥胖歸咎於意志力，就像叫氣喘病人深呼吸、叫憂鬱症患者想開一點，根本無助。」。（記者湯朝村翻攝）

記者湯朝村∕嘉義報導

社會上充斥對肥胖的誤解，例如「胖就是愛吃」、「少吃多動就好」等評論，但這些說法既簡化問題，也忽視肥胖背後複雜的生理機制。醫師強調，從醫學觀點來看，肥胖與高血壓、糖尿病一樣，屬於需要長期治療與管理的慢性疾病，並非靠意志力就能完全解決。

肥胖症專科醫師蔡明劼透過臉書發文指出，肥胖並非單純由飲食習慣造成，而是牽涉基因、荷爾蒙、大腦調節與生活環境等多重因素。「把肥胖歸咎於意志力，就像叫氣喘病人深呼吸、叫憂鬱症患者想開一點，根本無助」。

他從臨床觀察提出3大重點，盼民眾對減重能有更科學的理解：

1.對抗大腦的本能，意志力往往敵不過生理機制。人類身體的演化目的是「存活」，當減重者試圖節食時，大腦會誤以為處於飢荒狀態，反而分泌更多「飢餓素」，讓人更想吃。這種反撲機制使得許多人在減重過程屢屢失敗。

2.治療肥胖如同治療高血壓，是正當且科學的醫療行為。若因為肥胖導致血糖波動、關節負擔、睡眠呼吸中止等健康風險，尋求藥物協助並非逃避，而是「用對工具」。肥胖治療應去除道德化偏見，回到醫療本質。

3.藥物是輔助輪，生活習慣才是決定能否維持成果的方向盤。瘦瘦針可協助患者在初期控制食慾、降低重量壓力的支撐點，讓他們有餘裕建立更健康的飲食與運動習慣，例如增加蛋白質攝取、規律肌力訓練等。真正能預防復胖、維持健康，是後續生活型態的調整。

蔡明劼強調，肥胖治療涉及身心壓力與社會環境影響，「請不要把所有責任都推到自己身上，尋求專業醫療協助不丟臉，反而是一種為健康負責的態度」。