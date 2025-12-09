WHO：肥胖症是慢性病！肥胖症成因複雜 與國人10大死因中8項疾病相關





【NOW健康 辰蘊如／台北報導】42歲的張先生在公司健檢中發現體重已經超標10公斤，血壓和血糖數值也開始出現警訊。台安醫院胃腸肝膽科暨成人體重管理葉秉威醫師告訴他需要長期控制體重，他感到困惑「減肥不就是靠意志力的事嗎？怎麼會需要終身治療？」如此疑問反映許多人對肥胖症的誤解，最近世界衛生組織發布首份關於使用GLP-1藥物治療肥胖症的臨床指引，再次強調肥胖症並非單純的體重問題，而是需要長期醫療介入的慢性疾病。



WHO將肥胖症定義為一種慢性復發性疾病 成因極為複雜



世界衛生組織（WHO）將肥胖症定義為一種慢性復發性疾病，全球超過10億人受其影響，2024年約有370萬人因肥胖相關疾病而死亡。台灣衛生福利部指出，肥胖與國人10大死因中的8項疾病相關，包括心血管疾病、糖尿病、高血壓、某些癌症等。

葉秉威醫師指出肥胖症的成因極為複雜，涉及遺傳因素、代謝調節、荷爾蒙變化、生活環境與心理因素等多重層面，絕非單純的飲食過量或缺乏運動所致。正因為這種多因素特性，肥胖症需要如同高血壓、糖尿病般的長期管理策略；臨床上許多患者減輕體重後，就有顯著改善血壓、血糖等代謝指標，這說明持續性的體重管理能為健康帶來實質效益。



世衛指引：肥胖症需「終身實踐」健康生活 藥物非單獨解方



世界衛生組織在新發布的指引中建議，GLP-1藥物可作為成人肥胖症的長期治療選擇，但必須結合健康飲食、規律運動以及專業醫療團隊的持續輔導。這項建議的觀念為，藥物治療只是整體管理計畫的一部分，無法單獨解決肥胖問題。許多人嘗試過各種快速減重方法，短期內體重下降卻很快反彈，原因就在於未能建立可持續的健康生活模式。真正有效的體重管理需要調整飲食習慣、建立規律運動、學習壓力管理，以及定期接受醫療評估。



葉秉威醫師表示此過程需要時間培養、也需長期維持，就像控制血壓需要持續服藥和生活調整一樣。畢竟肥胖症患者需要的不是短期的快速減重，而是一套可以終身實踐的健康生活方案，在專業團隊的陪伴下逐步改善體質，降低慢性病風險，提升整體生活品質。



