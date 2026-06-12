肥貓監委居然升官？陳鳳馨大爆當年老柯電話狠招！背後政治算計太嚇人！
賴清德總統最新監委提名名單中不僅有現任監委獲續任或升任，更驚現半年業績掛零的「肥貓監委」王榮璋榮升副院長，連爭議頗多的前衛福部長邱泰源、曾被藍白杯葛的大法官落選人林麗瑩，以及多位被認為與賴清德關係密切、具濃厚「台南幫」色彩的「綠友友」都在人選中，引發在野黨及輿論對監察院獨立性的討論。
資深媒體人蘭萱12日在中天《大新聞大爆卦》節目中直言，社會大眾對監察委員的期待是「現代包青天」，理應鐵面無私、超然中立，然而此次提名名單中，不少人長期與民進黨執政團隊或賴清德政治體系關係密切，容易讓外界質疑未來是否能真正做到獨立監督。
資深媒體人陳鳳馨更驚爆內幕指出，這份名單從一開始就「擺明沒打算讓它過」，裡面的每個人都只是賴清德拿來對內部政治交代的「工具人」。例如提名徐光蓉是為了向反核團體交代、提名陳永興則是安撫不滿被綠營「割韭菜」的獨派大佬。陳鳳馨更引述當年蔡英文提名黃健庭擔任副院長、柯建銘卻暗中逼其「公開譴責國民黨」的歷史內幕，痛批賴清德此時放入謝政達、廖婉汝等在野背景人士，根本不是真心留位，只是複製當年招數，手段粗暴地想在立法院「裂解藍白」。
📺 精彩節目片段：👉https://youtu.be/Y7-BPuT97RQ
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