「肥貓」鄭則仕暴瘦有隱憂？ 糖尿病減重沒運動「骨折率增44%」
74歲香港資深演員鄭則仕近期被拍到身形消瘦，引發外界對其健康狀況的關注。據媒體報導，鄭則仕長年患有糖尿病，近年來調整飲食與生活習慣才導致體重下降。醫師表示，糖尿病患者減重雖有多重好處，但若未搭配運動，可能造成減脂又減肌的情況，進而提高骨折風險。此外，體重迅速下降也需注意是否為藥物反應過佳，應回診調整用藥。
曾被暱稱為「肥貓」的鄭則仕，當年體重超過100公斤。近期在社交媒體分享的近況照片中，可見他不僅消瘦，且身體略顯佝僂，整體看來較為蒼老。鄭則仕曾因投資失利負債高達7千萬港幣，一度住在貧民區長達10多年，後來在香港演員劉德華的協助下才逐漸重新站穩腳步。鄭則仕曾感性表示，一輩子都不會忘記劉德華的恩情。
根據《健康2.0》報導，成大醫院糖尿病防治中心主任歐弘毅指出，糖尿病治療重點已從預防併發症、血糖控制，轉移到現今的減重重點。他表示，體重下降10%至15%左右，不僅能改善多種糖尿病併發症，甚至有機會達到糖尿病緩解，減少用藥需求。此外，減重對糖尿病患者常見的脂肪肝、退化性關節炎及高血壓等問題也有顯著助益。
林口長庚醫院內分泌暨新陳代謝科醫師周威宇進一步說明，對糖尿病患者而言，減重能帶來多項實質好處，包括改善胰島素阻抗、逆轉早期糖尿病、減少藥物使用、降低併發症風險及緩解共病。研究顯示，若能減重10到15公斤，高達46%的早期糖尿病患者可達到病情緩解，甚至逆轉成沒有糖尿病的狀態。
然而，歐弘毅主任提醒，減重過程應循序漸進，避免體重下降過快。若減重速度過快，除了脂肪減少外，肌肉量也會隨之流失。理想的減重方式應搭配運動，增加肌肉力量與質量，達到「減脂不減肌」，甚至「減脂又增肌」的最佳效果。
歐弘毅主任團隊近期一項研究發現，目前最常用的減重針猛健樂（tirzepatide），可能因減重過快而導致骨質疏鬆及骨折風險增加。這項發表於《糖尿病研究與臨床實踐》的研究，利用美國TriNetX醫療資料庫，對66,329名tirzepatide使用者與同等數量的其他GLP-1類藥物使用者進行嚴格配對比較。
研究結果顯示，tirzepatide組的患者在14個月內發生骨骼相關問題的風險顯著上升約44%，需要開始使用骨鬆治療藥物的比例也同樣增加。此風險在不同年齡層與腎功能狀況的患者中皆一致存在，其中又以女性及BMI指數超過30的肥胖族群最為明顯。
歐弘毅指出，骨骼健康的維持需要適度的負重，就如同太空人返回地球後最擔心骨質流失一般。Tirzepatide可能因為減重與肌肉量下降過於顯著，導致骨鬆及骨折風險升高。雖然此研究為觀察性設計，無法直接證明兩者間的因果關係，但可以對臨床實務提出重要警訊。
周威宇醫師提醒，雖然減重好處多，但如果是非預期的體重快速下降，就必須提高警覺。他分析，門診中常見的異常暴瘦，可能源於四種病理性狀況：血糖失控未治療、藥物反應過強或副作用、內分泌系統失調，以及惡性腫瘤的可能。
對於「何時該就醫」的問題，周威宇提供明確指標：若在6個月內沒有刻意減重，體重下降了5%至10%，就屬於「非預期性體重下降」，應立即就醫檢查。舉例來說，一位80公斤的成年人，若在半年內不明原因瘦了4到8公斤，就需要警覺。
醫師在診斷時，會先從血糖、用藥史開始釐清，接著檢查甲狀腺、腎上腺功能，若都正常，才會進一步評估是否有腫瘤的可能性，並安排超音波、電腦斷層等影像學檢查。周威宇強調，民眾無須過度驚慌，但務必正視身體發出的警訊。
