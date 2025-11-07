「肥貓」鄭則仕74歲鬍鬚花白氣色曝光！曾欠7千萬 靠劉德華救一命

記者林宜君／台北報導

昔日以「肥貓」形象深入人心的香港資深演員鄭則仕，現年74歲，近日近照曝光，鬍鬚花白、身形暴瘦，引起粉絲熱議與關心。事實上，鄭則仕多年來受糖尿病所苦，近年在醫師建議下積極控制飲食、調整作息與減重，體態變化主要出於健康管理，而非身體惡化。

鄭則仕曾憑電影《何必有我》肥貓一角入圍金馬獎最佳男主角。（圖／翻攝自Fortune Star Media Limited YT）

鄭則仕出道超過50年，以真摯自然的演技深受觀眾喜愛。鄭則仕曾憑電影《何必有我》與《重案組》兩度入圍金馬獎最佳男主角，更榮獲香港金像獎影帝殊榮，成為香港演藝圈實力派代表人物之一。然而，看似風光的演藝路，其實歷經波折。上世紀90年代，鄭則仕因投資房地產失利，一度背負高達7千萬港幣債務。為了還債，他不得不賣掉房產與車輛，與妻兒搬進香港深水埗的老舊公屋，一住就是十多年。當時他幾乎接下所有能接的戲，拚命工作只為讓家人生活無虞。

鄭則仕最艱難的時期，天王劉德華主動伸出援手。（圖／翻攝自劉德華微博）

命運再度考驗鄭則仕，妻子後來罹患重病，醫療與生活壓力讓他幾乎喘不過氣。就在鄭則仕最艱難的時期，天王劉德華主動伸出援手，不僅邀請他參演電影，還讓他兼任製片，協助他重返幕前。鄭則仕感性地說：「在我最慘的時候，朋友都離開了，只有華仔留下來。他給我工作，也給我希望，這份恩情我一輩子都不會忘。」，近年來，鄭則仕仍持續參與影視演出，保持對表演的熱情。他雖然外型大不如前，但精神狀況穩定，也不時透過訪談鼓勵後輩：「人生有起有落，但只要不放棄，總會再看見光亮。」

