肩掛兔玩偶的榮譽！花蓮洪災倖存女童現身屏東：長大要當消防員

小沂在119消防節驚喜現身屏東消防局表揚大會，她手捧花束與卡片向特搜人員表達感謝，還童言童語道「長大要當消防員」，令在場所有人感動不已。（謝佳潾攝）

去年923花蓮光復洪災，屏東消防局特搜大隊救出受困超過1天的女童「小沂」，振奮人心，時過近4個月後，小沂在119消防節驚喜現身屏東消防局表揚大會，她手捧花束與卡片向特搜人員表達感謝，還童言童語道「長大要當消防員」，令在場所有人感動不已。

去年9月23日，花蓮縣馬太鞍溪堰塞湖發生潰堤，造成19人死亡、5人失聯，而屏東縣消防局特搜大隊在第一時間即集結馳援，成功救出64名受困民眾，當中最令人振奮的莫過於救出「小沂」，6歲女童小沂在水患來襲時，被阿公、阿婆托上屋頂橫梁待援，在受困1天後被屏東特搜人員救出，但阿公、阿婆不幸罹難。

時過近4個月後，小沂在家人的陪伴下，於119消防節這個特別的日子，特地遠從花蓮到屏東，以神祕嘉賓的身分驚喜現身屏東消防局表揚大會，她手捧花束與手寫卡片向屏東特搜人員表達感謝，她在卡片上以注音寫下「謝謝所有救災英雄，有你們真好，新年快樂、平平安安、恭喜發財」，還畫上太陽、蝴蝶、草地等插畫，充滿童趣。

此外，她還送上自己夾到的兔子玩偶給將她抱出屋頂的特搜隊員林楷晟，並童言童語道：「長大要當消防員。」看見小沂活潑好動，眾人欣慰不已，也為看見生命的美好而感動，大家都鼓勵小沂要繼續好好學習、期盼她平安長大，縣長周春米也說，歡迎小沂常來屏東玩。

林楷晟將小沂送的玩偶掛在肩上，彷彿榮譽徽章般重要，他說，救援時太匆忙，沒時間與小沂有互動，而今看到她平安健康、還親手送他禮物，他非常感動，平常很少有機會可以收到受助者的禮物，他一定要好好珍惜。

