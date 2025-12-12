肩痛半年竟是肺癌末期！醫揭恐怖真相：都誤認五十肩

根據國泰醫院胸腔外科劉祖豪醫師說明，這起案例反映出肺尖腫瘤診斷的困難性。該類型腫瘤僅占所有肺癌的百分之三至五，由於肺臟頂端緊鄰控制手臂的神經、血管和肋骨，當腫瘤生長在此位置時，會直接壓迫神經系統，引發劇烈的肩膀和手臂疼痛。

劉祖豪醫師表示，肺尖腫瘤最大的問題在於早期缺乏咳嗽、喘不過氣等典型肺部症狀，患者往往將疼痛歸因於五十肩或肌腱炎，因而採取錯誤的治療方式。該名患者若能提早半年發現，治療效果將會大幅改善。

廣告 廣告

針對高風險族群，劉祖豪醫師特別提醒，長期吸菸者以及菸齡超過二十年的民眾需要格外留意。若肩膀疼痛持續超過一個月未見改善，且疼痛在休息時也無法緩解，應主動要求進行胸部X光檢查。

醫師進一步說明，一般骨科問題引起的疼痛在休息後會有所改善，但若疼痛持續加重，甚至痛到無法入睡，或出現手掌無力、肌肉萎縮、感覺遲鈍等症狀，都可能是腫瘤壓迫神經的表現。更嚴重的警訊包括單側眼皮下垂、瞳孔大小不一等神經學症狀，出現這些情況必須立即就醫。

對於年長者和吸菸者出現不明原因的肩痛，劉祖豪醫師建議應優先安排胸部X光檢查。雖然大部分肩膀疼痛確實屬於骨科問題，但多進行一項檢查總比延誤治療來得好。

醫師強調，早期肺癌的治療效果相當良好，但若延誤至末期才發現，存活率將大幅降低。及早發現永遠是對抗癌症最重要的關鍵，民眾不應因為害怕而逃避必要的檢查。

更多品觀點報導

一直嗆咳、沙啞竟是肺癌！醫揭胃食道逆流藏致命警訊

男吃東西狂嗆到！以為胃食道逆流 竟是肺癌3期

