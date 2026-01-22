肩痛無法舉手 醫：恐旋轉肌腱斷裂





肩膀是人體活動度最大的關節，而肩膀的旋轉肌是幫助穩定我們肩膀的重要構造之一。衛福部臺南醫院復健科張竣凱醫師表示，隨著年紀的增長，骨頭退化會產生骨刺，進而導致旋轉肌腱在骨頭之間的空間變狹小，加上年紀變大也會導致肌腱的修復能力變差，即使沒有從事很粗重的工作，但反覆性的動作造成肌腱磨損，年長者還是很容易有旋轉肌肌腱受傷的狀況發生。

張醫師指出，因為肌腱就如同起重機的纜繩可以幫助我們拉動重物(骨頭)，進而帶動我們身體的動作，若是肌腱受傷就可能會產生肩膀無力的狀況。病人常見的抱怨包含了肩膀疼痛(尤其是晚上)，肩膀無力或是肩膀一用力就覺得痠軟無力。

68歲王阿姨，最近常常覺得右側肩膀無力，甚至會痛到無法舉手，晚上睡覺的時候也常痛到醒過來。隨著時間過去，王阿姨的症狀非但沒有好轉，甚至疼痛的頻率及強度都漸漸升高，也影響了日常生活。因此決定前來就診，經過理學檢查及超音波檢查，診斷為肩膀的旋轉肌腱嚴重斷裂。

考量到病人本身不想要接受手術治療，張醫師建議使用超音波導引注射高濃度葡萄糖水，王阿姨雖然無法回復到之前活動自如的狀態，但疼痛已有一定程度緩解，也可以執行一些較輕便的日常生活。

張醫師說明，臨床上我們可以透過理學檢查搭配超音波檢查，以了解病人的旋轉肌腱是否受傷。一旦確定診斷，接下來要做的就是治療。一般保守治療包含了休息、物理治療(如使用儀器治療及治療師徒手治療)、吃消炎止痛藥；若是保守治療效果不佳，下一步就可以考慮是否接受注射治療，目前常用的注射藥劑如使用高濃度葡萄糖水、玻尿酸、PRP以協助組織的修復及生長。若是受傷的狀態比較嚴重，可能就必須考慮進一步接受骨科手術修復。

張醫師強調，無論是打針治療或手術修復，病人都需要搭配物理治療協助改善肩膀活動度及不正常的肩膀施力過程，以達到更佳的生活品質。

