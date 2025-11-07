肩膀抬不起來只是五十肩？ 復健再多都無用！旋轉袖破裂恐開刀
CNEWS匯流新聞網記者陳鈞凱／台北報導
梳頭、穿衣服都舉不起手，不一定只是五十肩！一名六十多歲婦人近期就出現類似困擾，本來以為只是上了年紀退化、五十肩而已，沒想到就醫檢查才發現其實是旋轉袖肌腱破裂。醫師提醒，許多人誤以為肩膀疼痛或手抬不高只是退化或僵硬，自行在網路搜尋肩膀的復健運動，認真自己復健，但久久無法痊癒，實際上，旋轉袖肌腱斷裂是臨床常見卻容易忽略的問題。
台北市立聯合醫院仁愛院區骨科主治醫師陳昱彰表示，旋轉袖由肩部脊上肌、脊下肌、肩胛下肌、小圓肌四條肌肉組成，像棒球手套托住一顆球一樣包覆在肱骨近端的頭部，協助上臂做前後上舉、內外旋轉等動作。
陳昱彰說，肩部結構複雜，肩關節是一個「杵臼關節」，也俗稱「球窩關節」，這種關節結構可以讓人體進行多方向的活動；關節周圍分布許多肌腱韌帶等軟組織，無論是硬組織像軟骨與骨刺或軟組織任何損傷，都會造成肩膀疼痛，活動度與力量降低，一旦出狀況，短則數週，長則多達數月數年，生活品質遭受肩痛嚴重破壞，不可不正視。
一旦旋轉肌腱因外傷、長期運動或年齡退化變薄失去彈性，就可能出現斷裂，導致手臂無法正常抬舉。
陳昱彰說，常見原因包括：跌倒、車禍、搬重物、長期運動過度使用，或年長者因肌腱退化脆弱，導致旋轉袖破裂。起初常被認為是肌腱拉傷或是五十肩，但許久不癒，建議應先由骨科醫師進行正確診斷與治療，診斷上除了理學檢查、X光、超音波，也常用核磁共振（MRI）來確認破裂程度與型態，作為手術規劃。
確診旋轉袖破裂，早期治療很重要。陳昱彰說，治療方式可透過小切口手術或關節鏡手術進行肌腱縫合、清除沾黏與磨除肩峰下骨刺，傷口都不大；就破裂的型態與大小，手術可能需使用醫療鉚釘固定縫合，隨著醫材的進步，現今國內鉚釘材質大略分為金屬、塑化材質、生物可吸收材質、及全線縫合等；健保今年下半年開始亦部分差額給付縫合鉚釘，讓病人能有更多的選擇，減輕醫療費用負擔，術後復健大約三至六個月，大多數病人可逐步恢復原本的生活與工作及運動強度。
陳昱彰提醒，若有肩膀無法抬舉或經常性疼痛，應及早就醫檢查；可與骨科醫師討論治療策略，以最適合自己的方式治療，減輕痛楚，恢復活動能力與生活品質。
照片來源：台北市立聯合醫院提供
