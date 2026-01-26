肩膀痛竟是旋轉肌袖撕裂 醫：可用微創關節鏡旋轉肌袖修補





60歲女教師肩膀痛達三個月，穿衣、提包、寫黑板都變得困難，夜間更痛到無法睡覺，求診中國醫藥大學新竹附設醫院骨科醫師葉詩翰，經理學檢查，旋轉肌夾擠測試陽性，阻力測試顯示明顯無力。核磁共振確診「巨大旋轉肌袖撕裂」，老師肌腱薄、撕裂後明顯退縮，並已有部分脂肪浸潤，經醫病溝通，以微創關節鏡旋轉肌袖修補，結合「自體肱二頭肌轉位術」增強修復，改善患者長期肩痛、抬舉無力等困擾，並大幅降低再撕裂風險。手術歷時約2小時，住院3天，術後順利恢復教學，抬手寫黑板不再疼痛無力。

骨科醫師葉詩翰表示，許多人因「肩膀痛」「手抬不起來」，常誤以為是「五十肩」。但在中高齡族群中，另一項更常見又容易被忽略的原因，是「旋轉肌袖撕裂」。尤其當撕裂範圍大到屬於「巨大撕裂」時，若僅以一般關節鏡縫合，文獻指出再撕裂率最高可達 84%。

五十肩（學名為黏連性肩關節囊炎）主要是關節囊發炎、沾黏，導致肩關節逐漸變得僵硬，除了疼痛外，最大特徵是關節活動度明顯受限，不論自己抬手，或由醫師幫忙抬手、內外旋（被動活動）都會卡住。

相較之下，旋轉肌袖撕裂是肌腱破裂造成的結構性問題，常見表現為疼痛合併無力，患者主動抬手困難，但被動活動度相對保留，夜間痛醒、提物無力都是典型症狀。兩者症狀相似卻本質不同，治療方式也完全不一樣，必須透過專業檢查與影像確認。

骨科醫師葉詩翰指出，患者因肌腱破裂大且品質下降，屬於高再撕裂風險族群。為提升肌腱癒合機率，採用微創關節鏡旋轉肌袖修補結合自體肱二頭肌轉位術，來強化薄弱的旋轉肌袖，再撕裂率明顯下降。傳統縫合再撕裂率40–48%，加入肱二頭肌轉位術增強修復術後再撕裂率降為16–18%。

其原因在於，增強肌腱能分擔修補處的拉力、強化縫線固定點，同時提供額外的組織厚度與支撐，讓肌腱在最脆弱的癒合初期不易再次撕裂。整體而言，不僅降低再撕裂風險，也有助於力量恢復與肩關節穩定度的提升。

骨科葉詩翰醫師提醒，旋轉肌袖撕裂並非一夕之間發生，多半是長期累積的退化，加上一個不當用力的動作所引發。因此，日常生活中的預防相當重要。首先，應盡量避免長時間、反覆把手高舉過頭的動作，例如長時間粉刷、搬高處物品，這些都會讓肩袖肌腱持續處於高張力狀態，加速磨損。

其次，在提重物或搬東西時，應避免突然用力拉扯，尤其是手臂伸直、肩膀外展時用力，最容易造成肌腱瞬間受傷。平時也建議透過簡單的肩胛穩定肌群訓練，強化肩膀周圍的支撐結構，讓肩關節在活動時更穩定，減少肌腱負擔。

葉詩翰醫師提醒，旋轉肌袖修補增強手術，除了使用自體肱二頭肌轉位術外，尚有無細胞真皮基質以及生物誘導支架等方式，不同增強材料各有其適用族群與優勢，並非一體適用。



