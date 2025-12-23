肩負新任務走向下個戰場！許甫宣布投入2026北市松信議員選戰

民眾黨副秘書長許甫今天（23日）正式宣布，將投入2026年台北市松山、信義區議員選戰。許甫表示，他和夥伴們要肩負起新任務走向下一個戰場，這是身為民眾黨一份子無可迴避的責任，也是光榮的託付。

許甫。（圖／中天新聞）

許甫坦言，當初的確是誤打誤撞，一頭闖進了政治界，沒想到這一待，就將近四年。在台灣民眾黨的日子，並非總是光鮮亮麗。第一個月像是瞎子摸象，滿三個月時甚至萌生去意，想著是不是該打掉重練、當個逃兵？就是在這樣的矛盾、挫折、嘗試與成長中反覆輪迴，從 2022 年的春天，一路走過 2023、2024，來到了 2025 年的歲末。這一次，終於要跟在中央黨部的夥伴們，鄭重地告別了，這趟奇幻冒險旅程，走得比我預想的更久、更遠，獲得的也比想像中更珍貴、更刻骨銘心。

「回望這四年，是一場高強度的政治洗禮。」許甫指出，有幸跟隨在柯文哲與黃國昌兩位主席身影後學習，近距離看見何謂堅持與承擔；也曾歷經三位秘書長並肩共事，看著我們服務的中央黨部，從一個20人左右的小家庭，一路茁壯成百餘人的戰鬥團隊。我們一起扛過了2022年九合一地方大選的遍地烽火，也打過 2024年那場以小博大的總統戰役。走過戰場，記憶最深的往往不是會議桌前的腦力激盪，而是腳踏實地的泥土味。參與四年的黨慶規劃，細節歷歷在目。從台北出發，跨越台中、高雄，再回到桃園，每一次聚首都是力量的凝聚。

許甫說，自己也始終沒忘記，是如何在第一線與支持者站在一起。那些巡迴全台「廟口開講」的夜晚，我們吹過恆春強勁的落山風、看過台東太麻里升起的日出、淋過基隆冰冷的冬雨；那些「人民要當家」的時刻，我們在各地看著舞台搭起又拆下，燈亮又燈滅，在一旁等著那一把把紅色塑膠椅坐滿聽眾，只為了傳遞一個改變的信念。我們打過反罷免的行動戰，也為了能源正義在核三延役議題上衝鋒陷陣。而最令人痛心也最激昂的，莫過於那段抗議司法不公的日子。

柯文哲和許甫。（圖／翻攝許甫臉書）

許甫表示，當柯文哲主席遭受司法不當關押，我們沒有倒下。他永遠記得去年9月在濟南路那個夏夜，短短兩天內號召群眾、搭起舞台，兩萬人擠爆現場怒吼著要求放人；我也記得那個只有十度的清晨，我們為了討公道，要賴清德政府出來「釘孤枝」，要當局講清楚，為何台灣的司法竟如此脆弱？這些淚水與怒吼，都是這四年光陰裡最寶貴的資產。

許甫說，在他腦海中最無法抹滅的畫面，定格在2024年1月12日。那一整天，潮水般的人潮湧進凱道，不分男女老幼，大家的眼神是如此殷切，相信台灣的未來即將改變。「義無反顧拚一次」不再只是口號，那一晚凱道上巨大的白色大五芒星，是我們共同創造的奇蹟，也是埋在心底永遠的火種。帶著這些回憶與歷練，如今，他與夥伴們要肩負起新任務，走向下一個戰場。這不是離開，而是紮根。這是身為民眾黨一份子無可迴避的責任，也是光榮的託付，「在此向大家報告：我將爭取台北市松山區、信義區的議員提名。」

許甫表示，將爭取台北市松信選區的議員提名。（圖／翻攝許甫臉書）

許甫指出，過去四年，他在中央看見了國家體制的問題；未來，希望能走進巷弄，靠著努力、肯拚、與民眾共感，把市民生活中的每一件大小事，都當成自己的事來解決。他希望讓大家相信，「理性、務實、科學」不只是高空的口號，它可以落實在生活的每一天—可以是讓路更平、讓燈更亮、讓生活更安心的具體行動。

