肩負銷售與回收責任 家電製造商共創永續商機

電視、冷氣、冰箱，是家家戶戶會使用到的家電，回收後龐大的廢棄物該怎麼辦，今天的專題帶您走進台中外埔工業區的家電拆解廠，透過機械與人工並行的方式，將家電逐一拆解、清洗、分選，再製為可回收利用的材料。業者看準循環經濟趨勢，2025年更斥資十億元投入塑膠再生廠，把廢棄家電中的塑膠回收再製，希望透過行動帶動整個產業加入永續行列。

電視、冷氣、冰箱、洗衣機，這些家裡常用的電器，回收後下一步在哪裡，機械手臂夾取，人工手動破壞，走進台中外埔工業區，我們來到電器拆解廠，從清洗拆解到分選，每個步驟都仰賴人工判別，拆也很講求技巧，簡單來說拆解下來的物料，越單純越值錢，也才能更好進入循環產線。

塑膠背板玻璃塑膠外殼，金屬底板偏光片，光是一台電視拆出來的零件，多到數不完，正因為複雜每一樣家電，都必須有單獨的拆解產線，能夠有如此高的回收比例，重點在分選的技術，從魔王家電冰箱就能略知一二，1997年從回收廢棄家電起家，由於股東多數都是家電老闆，意識到銷售的同時，也要肩負回收的責任。

看準趨勢，2025年再投入十億資金，從過往只分選，進一步打造塑膠回收，再製的產線，這裡一個月可以處理，兩千噸從廢棄家電裡，拆出來的塑膠，接著進入造粒的階段，根據來料的不同進行參數的調整，確保品質，從一開始的回收分選到材料再生，一條龍的服務，口中的廢家電，在這裡成了另類的永續路。

