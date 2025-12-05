肩鈣化性肌腱炎 ＡＩ分析震波奏效

高雄長庚醫院骨科部運動醫學科醫師周文毅（右）說明，肩鈣化性肌腱炎是造成肩部疼痛的常見病症，體外震波治療已被證實能有效改善症狀。圖為體外震波操作示意。（中央社）

記者戴淑芳∕台北報導

48歲的王小姐4個月前開始覺得右肩不適，起初只是穿脫衣服時感覺卡卡的，後來連夜間睡覺翻身都會痛醒，確診為肩旋轉肌腱鈣化性肌腱炎。高雄長庚醫院透過AI輔助分析系統，確認她屬於體外震波(ESWT)反應良好族群，在給予治療後，3週內疼痛明顯緩解，手臂活動也恢復靈活；大約3個月後，王小姐已能回復正常生活。

高雄長庚骨科部運動醫學科醫師周文毅指出，肩鈣化性肌腱炎是造成肩部疼痛常見病症。據國外研究，盛行率約為2.5%至10%，若以台灣人口估算，約58.8萬至235萬人可能受影響。

最常見的發生位置為旋轉肌群中的「棘上肌」，而旋轉肌是肩部力量、穩定度與活動度的重要結構。此疾病與退化、內分泌或代謝相關疾病有關，女性盛行率較高，常見於30至60歲之間的族群。

為提升治療精準度與預測準確性，周文毅率領研究團隊，首度結合人工智慧機器學習技術，開發出可預測體外震波(ESWT)療效與負向預後因素的AI模型，開啟「智慧化精準醫療」新里程碑。

這項研究分析超過400例肩部鈣化性肌腱炎患者資料，結果顯示，J48決策樹模型在預測治療後鈣化能否吸收完全之準確率高達89.5%，而XGBoost模型預測治療後疼痛與功能改善之準確率達到90%以上，可作為臨床治療決策前的重要依據。

同時，症狀持續時間超過10個月、治療前疼痛指數（VAS）高於5分，以及功能指數（CMS）高於55分的患者，在治療後的改善幅度相對有限。這些發現可協助醫師針對不同患者制定更個人化的治療策略。這項研究成果為全球首篇以人工智慧預測體外震波(ESWT)治療肩鈣化性肌腱炎療效的研究，並分別刊登於2024年國際期刊《Orthopaedic Journal of Sports Medicine》及2025年《Journal of Shoulder and Elbow Surgery》。

此外，該研究也在2025年第18屆台灣管理學會論文大賞AI應用組中，從超過900篇博士論文中脫穎而出，榮獲博士組特優論文獎。