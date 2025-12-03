肩頸痛竟是肺癌轉移！醫示警「肺癌2大主因」：女性這年齡要當心

63歲吳女士因後頸疼痛且牽引至左側肩膀，合併上肢麻痺，檢查後發現頸椎骨轉移與胸部影像異常，經轉介至胸腔內科進一步確認，竟確診為肺腺癌合併骨轉移，由於無抽菸、家族史，聽到罹癌噩耗均錯愕不已。醫師指出，肺癌2大主因包括基因與環境致癌物，建議以「低劑量肺部電腦斷層」進行肺癌篩檢。







肺腺癌主要是女性、非吸菸者



亞洲大學附屬醫院胸腔內科主治醫師陳鈴宜指出，肺癌連續多年高居國人癌症的頭號殺手，在台灣，小細胞癌型態約佔全部肺癌的10～15%，且與吸菸關係相當密切，而非小細胞癌型態佔85～90%，包括肺腺癌、鱗狀細胞癌、大細胞癌等，其中最常見為肺腺癌，有相當高的比例是女性與非吸菸者，且近10年來有年輕化的趨勢。

肺癌2大主因：基因與環境致癌物



陳鈴宜強調，造成肺癌的兩大主因分別為基因的穩定性，以及環境致癌物的刺激。根據中央研究院與台大醫院團隊2020年發表的研究成果發現，台灣肺腺癌的癌細胞突變印記，以APOBEC酵素突變為主，分析患肺腺癌的病友，有高達74%從沒抽菸且小於60歲的女性，體內該酵素突變程度高。

一旦APOBEC使基因變得不穩定，加上暴露於環境致癌物，如二手菸、空汙等，容易使基因受到破壞，最終導致細胞癌變形成腫瘤，因此研判APOBEC酵素突變，應是早期觸發肺腺癌的因素。

陳鈴宜提到，APOBEC只能解釋部分致癌因素，不影響目前肺癌防治措施，故尚仍無法當作檢測肺腺癌的標的，而目前預防肺癌的有效策略，仍著重於減少生活中致癌物的暴露，與如何早期發現肺癌，並早期治療。





低劑量肺部電腦斷層降罹癌風險



國外目前針對吸菸者普遍使用「低劑量肺部電腦斷層」進行肺癌篩檢，然而台灣以肺腺癌為主，成因與吸菸較無直接關係，因此從個人健康管理角度而言，即使沒有任何肺癌的風險因子，也可將LDCT納入健檢項目考量。

陳鈴宜提醒，LDCT初檢發現肺部結節的比例約20～25%，若判定結果異常，無須太過恐慌，但必須有長期追蹤的心理準備。

（本文獲常春月刊授權轉載，原文為：肩頸痛就醫驚罹肺腺癌！ 醫曝「危險兇手」：小心你已經被盯上）

