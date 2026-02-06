肩頸痠痛不只是累！脖子承受5倍壓力 醫警示「出現5症狀」快就醫

記者鄭玉如／台北報導

肩頸痠痛常因姿勢不正、情緒壓力及缺乏活動引起。營養醫學專家劉博仁建議，調整作息、使用適當枕頭、掌握「20-20」原則，並補充鎂、Omega-3、維生素B群及D，舒緩肌肉與神經。（示意圖／PIXABAY）

「肩頸痠痛」不只代表累，更是身體發出的警訊。營養醫學專家劉博仁指出，肩頸痠痛原因包括姿勢不正、情緒壓力、缺乏活動，平時可透過生活作息改善，例如溫水泡澡、選對枕頭等，除了物理性的放鬆，營養補充也非常關鍵，建議攝取富含礦物質鎂、Omega-3脂肪酸等食物，有助於放鬆神經與肌肉，但肩頸痛伴隨「手部出現麻木感、刺痛感」、「拿東西拿不穩、手部無力」5症狀就要特別注意。

劉博仁在臉書粉專分享肩頸痠痛三大常見原因。首先是姿勢不正，長期低頭滑手機或電腦螢幕過低，會讓脖子承受平常3到5倍的壓力，造成肌肉過度疲勞。其次是情緒壓力，壓力大時容易不自覺「聳肩」，使肌肉長期緊繃，血液循環變差，進而引發痠痛。最後是缺乏活動，長時間維持同一姿勢，讓肌肉失去彈性、筋膜緊縮。

劉博仁建議，生活中可透過作息與姿勢調整來改善肩頸痠痛。掌握「20-20」原則，每工作20分鐘，抬頭遠眺20秒，並簡單轉動肩膀。此外，也可調整桌椅高度，讓電腦螢幕上緣與視線平齊，雙手自然垂下時，手肘呈90度角。枕頭高度則應支撐頸椎自然弧度，或睡前泡溫熱水澡，有助於放鬆深層筋膜，促進局部血液循環，減輕痠痛。

劉博仁提醒，大多數痠痛經休息後能緩解，但若伴隨5症狀要注意，分別是「放射狀疼痛（痛感從頸部延伸到手臂、手指）」、「手部出現麻木感、刺痛感」、「拿東西拿不穩、手部無力」、「夜間痛醒」、「伴隨頭暈或頭痛（可能是頸椎壓迫到血管或神經）」。

另外，除了物理性放鬆，營養補充也非常關鍵，飲食方面可攝取富含礦物質鎂、Omega-3脂肪酸、維生素B群及維生素D的食物。

▎礦物質鎂

天然的肌肉鬆弛劑，幫助放鬆神經與肌肉系統。

推薦食物：深綠色蔬菜、堅果、黑巧克力。

▎Omega-3 脂肪酸

強大的抗發炎效果，有助於減緩肌肉、筋膜的慢性發炎。

推薦食物：深海魚類（鮭魚、鯖魚）、亞麻仁油。

▎維生素B群 (特別是B1, B6, B12)

有助於修復受損神經，維持神經系統的穩定。

推薦食物：全穀類、蛋黃、豆類。

▎維生素D

幫助維持肌肉功能與骨骼健康。

建議補充：每天適度曬太陽，或根據檢測結果補充。

