肩頸痠痛竟是因為「腸胃不好」？中醫教自救法：按「這穴位」秒舒緩

隨著3C產品普及，手機、平板、電腦幾乎成了我們生活的一部分，上班整天盯著電腦，下班後追劇、滑手機，長期下來容易造成肩頸僵硬、腰痠背痛。對此，中醫師分享痠痛的自救妙招，除了按摩穴位之外，更要檢視自己的飲食習慣，少吃生冷、寒涼的食物，先把腸胃養好、讓氣血充足，才能真正遠離痠痛。







筋膜沾黏致肩頸痠痛



花蓮慈濟醫院中醫部醫師龔彥綸指出，中醫講究整體觀，以痠痛問題為例，必須同時考量結構因素與體質因素。許多民眾痠痛時習慣貼藥布、做推拿，結果緩解沒過幾天後又復發，原因在於忽略人體精密連動的系統。

廣告 廣告

「筋膜就像是一件包覆全身的緊身潛水衣。」龔彥綸說明，當身體某個部位的筋膜因為姿勢不良而緊繃、沾黏時，就像潛水衣被拉扯變形，這股張力會透過筋膜線傳導，連帶影響到遠端的肌肉運作，造成牽一髮而動全身的疼痛連鎖反應，這時候可以透過鬆解橫向和縱向筋膜，讓痠痛得到有效舒緩。





穴位按摩舒緩痠痛



肩頸痠痛怎麼辦？龔彥綸指出，可以透過按摩穴位舒緩，針對上班族最常見的頭頸僵硬，建議按壓頭部後方的天柱穴、風池穴以及耳後的完骨穴，疏通頭部氣血；若是肩膀與上背部痠痛，則可鎖定肩膀最高處的肩井穴與肩胛骨中央的天宗穴，讓民眾在家也能輕鬆自救。

龔彥綸特別提醒，許多患有五十肩（肩周炎）的民眾，在天宗穴周圍常能摸到明顯的筋結，透過適度按壓鬆解，能通絡活血、止痛。此外，針對過度使用滑鼠、手機造成的電腦手，建議按壓手肘外側的手三里穴、手掌側邊的後谿穴及肘部的少海穴，都是緩解手臂緊繃的良方。





痠痛也跟體質有關係



龔彥綸指出，除了結構性的因素之外，痠痛也跟體質有關係，根據中醫理論，體內累積的風、寒、濕氣，是造成關節疼痛（痹症）的主因，而這些內在環境的失衡，常常和腸胃功能不佳相關。

龔彥綸進一步指出，這與現代醫學發現的「腸腦軸」（Gut-Brain Axis）與「腸關節軸」（Gut-Joint Axis）概念不謀而合，當腸道菌叢失衡，不僅影響情緒，更會誘發全身性的發炎反應；換句話說，腸胃不好，氣血生成不足，筋骨得不到滋養，自然容易痠痛，這正好解釋了腸道與痠痛的神祕連結。

平常如何預防痠痛？龔彥綸表示，除了可以透過「搭肩、梳頭、稍息」等簡易伸展動作，自我檢測並放鬆肩關節，面對慢性痠痛，在尋求專業中醫師進行針傷科治療之外，更要審視飲食習慣，少吃生冷、寒涼食物，養好腸胃，氣血充足，才能遠離痠痛的健康人生。

歡迎加入《優活健康網》line好友，更多醫療新知搶先看！

看更多優活健康網相關報導

明明沒事卻莫名全身痠痛？惱人「纖維肌痛症」5症狀教你自我判斷

平常沒在運動，運動完肌肉痠痛怎麼辦？運動後「3招」舒緩整天疼痛



本文授權轉載自《優活健康網》，原文為肩頸痠痛竟是因為「腸胃不好」？中醫教自救法：按「這穴位」秒舒緩