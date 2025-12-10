肩頸痠痛、落枕… 「低頭族」當心頸椎椎間盤突出
隨著年齡增長，骨骼與關節逐漸退化，常見問題包括骨質疏鬆、退化性關節炎、脊椎退化，以及膝關節或髖關節退化，這些狀況不僅造成疼痛與行動不便，也增加跌倒風險，影響生活品質。台灣景美醫院院長莊仕勇日前在南加州華美聯誼協會舉辦的活動上指出，頸椎與腰椎椎間盤突出問題在尤為常見，及早預防與治療至關重要。
莊仕勇表示，頸椎椎間盤突出是常見問題，由於長期負重或姿勢不良，椎間盤逐漸磨損、凸出並壓迫神經。頸椎椎間盤長期使用容易磨損，隨時間可能突出並壓迫神經，導致肩頸痠痛、落枕，甚至引發下肢無力、頭痛或耳鳴等症狀。這類情況通常需要透過相關專科檢查，確認是否存在椎間盤突出。對於一些無法明確診斷的症狀，醫界有時會歸納為交感神經症候群。
他指出，民眾常因肩頸痠痛、落枕而求診，嚴重時甚至可能出現下肢無力、頭痛或耳鳴等症狀。這類情況通常需要經由相關專科評估，以確認是否與椎間盤突出有關，否則容易被誤診為交感神經症候群。他舉例表示，曾有位患者因長期脖子疼痛及手腳麻木，多方檢查卻找不出明顯原因，一度被精神科診斷為精神疾病。事後經由脊椎專科進一步檢查，發現患者頸椎椎間盤突出並壓迫神經，導致多種身體不適。此案例顯示，部分患者可能因椎間盤問題而被誤診為精神疾病。
莊仕勇指出，民眾可藉由以下情況判斷頸部神經是否受壓：若手部出現麻木或無力感，且持續抓握或施力時會越抓越費力、動作變慢；站立時，下肢可能感到酸麻，走一段路後麻痛加劇，但休息約10分鐘後通常可恢復行走能力。
針對長期低頭滑手機的「低頭族」，莊仕勇表示，當頭部低頭約30度時，頸部需承受約18公斤的重量；若低頭角度達到60度，頸部承受力甚至可高達27公斤。這也是許多人長時間使用手機後，容易感到頸部酸痛的原因之一，同時也增加了椎間盤受壓的風險。
治療方面，頸椎椎間盤突出通常不需手術，可透過保守療法改善。常見方法包括藥物治療（如抗炎藥）、復健（超音波、熱敷）、針灸、生活習慣與工作方式調整，以及適度運動。若椎間盤突出情況嚴重，則可能需要手術治療；但若屬輕微凸出，規律運動通常就能有效緩解症狀。
他也提醒有頸椎椎間盤突出的病患，應該避免搬重物或過度用力，運動期間若有重訓也需要加以調整，以減少椎間盤與脊椎受力，降低退化與受傷風險。
腰椎退化是民眾常見的問題，膠原蛋白流失、椎間盤破裂或凸出可能引起下背痛，甚至導致坐骨神經痛或肌肉無力。他說，像直升機飛行員、鑽地工人等長期承受震動或重力負荷的工作者，更容易發生椎間盤突出。
至於脊椎側彎，莊仕勇表示需依側彎角度評估治療方式。青少年若側彎角度在20度以內，腰背疼痛比例與一般人相當；角度在20至40度，日常生活中腰痛比例會升高；若超過40度，通常建議接受手術。對於年長患者，由於側彎影響整個脊椎，全面矯正需手術多個節段，可能限制腰背活動，因此手術通常只針對出現神經症狀或疼痛的節段進行矯正。雖無法完全消除症狀，但能緩解大部分不適，手術重點在於改善症狀而非全面矯正。
莊仕勇擁有美國南加州大學生物醫學工程博士學位，以及國防醫院醫學系學位，曾任三軍總醫院骨科主任。2020年起擔任景美醫院院長，期間成立脊椎微創手術中心及骨關節幹細胞治療中心，並斥資超過2億美元引進高階電腦斷層設備與手術床等設備。景美醫院目前專精頸椎、腰椎及再生醫學手術，尤其以脊椎微創手術及人工關節手術為強項。
更多世界日報報導
柏克萊加大電腦一直壞 教授裝祕密攝影機抓鬼 兇手竟是華裔博士生
華人富婆包養帥哥 豪車、名牌送不停 分手爆青春賠償費糾紛
大學生為多富婆「服務」 被罵渣男 同住小區爭風吃醋
其他人也在看
不是甜食！營養師曝「1習慣」恐罹糖尿病：很多人都中
糖尿病是國人常見的病因之一。營養師夏子雯分享，有兩名年輕的女病患，抽血數值都很正常，空腹血糖和糖化血色素都在正常範圍，但胰島素阻抗數值都偏高，一問之下才知道，她們都有睡眠品質不佳的問題。對此，夏子雯表示，胰島素阻抗和睡眠品質不佳之間存在著密切的雙向關係。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前 ・ 7
74歲女癌末「長數百顆腫瘤」！2個月全消失 只靠「1治療」創奇蹟
一名74歲的女性肝癌患者，在短時間內長出上百顆腫瘤，且肝臟腫瘤長至18公分大，身體極為虛弱、嚴重呼吸困難。後續她於陽明交通大學附設醫院進行化學治療，在短短2個月內，體內腫瘤幾乎消失不見，身體逐漸康復且還能活動自如，恢復生活能力。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 61
他沒碰甜食竟糖尿病！醫揪「1食物」是禍首：還致癌、害心梗、腎衰竭
正確飲食攸關健康。一名血糖控制良好的患者，近來回診時，糖化血色素突然從6.2%飆到7.2%，已達糖尿病程度，但患者未碰零食、含糖飲料等，細問後得知，患者近來吃了很多滷牛肉。醫師林邵臻表示，傳統滷汁常加入冰糖等，致滷製品含有較多糖分，常吃會致胰島素阻抗惡化。此外，滷製過程也會產生不健康的化合物，引發三高且傷害腎、心血管。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 2
甲狀腺癌初期不痛、不癢！醫師提醒：脖子出現這些變化別輕忽
藝人立威廉近日公開罹患甲狀腺癌的消息，引發不少民眾關注。醫師指出，甲狀腺癌最常被忽略的原因，就在於早期幾乎不會疼痛，也不一定影響生活，許多人因此延誤檢查。鏡報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
咖啡可降17%死亡率！「每天黃金杯數」曝：超過就減少好處
現代人常喝咖啡提神，但咖啡還能守護健康。醫師江守山表示，民眾應喝不加糖的黑咖啡，因為新研究發現，相較於不喝咖啡的人，常喝黑咖啡的人死於慢性疾病的風險最多可降低17%，最佳的杯數為每天2~3杯。當喝到第4杯，咖啡對心血管的益處就開始下降。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前 ・ 1
常腹瀉是壞菌多？醫曝3大原因 糞便「這顏色型態」恐腸癌
許多人腸胃不好、經常腹瀉或便秘，會懷疑是否腸道壞菌過多。醫師指出，腹瀉也未必是腸道菌所引發，更重要是觀察糞便顏色、粗細和型態，若為深黑、暗紅或帶血絲，就要就醫。（記者：簡浩正）三立新聞網 setn.com ・ 4 小時前 ・ 發起對話
79歲嬤大腸癌第4期拒化療 吃1食物腫瘤縮小！醫示警45歲以下大腸癌狂飆
79歲老婆婆三期大腸癌惡化成第四期，做化療三個月受不了，拒絕治療。醫師開給她高劑量薑黃，沒想到三個月後她的大腸癌縮小。基隆長庚醫院肝病防治中心主任錢政弘提醒，台灣65歲以上大腸癌正在下降，但是45歲年健康2.0 ・ 6 小時前 ・ 7
全台首例「本土球黴菌症」！北部5旬男確診 3症狀當心
台灣確診首例球黴菌症本土病例。疾管署今（9日）證實，一名北部50多歲本國籍男性未曾出國，卻因職業暴露感染球黴菌症，引發外界關注。疾管署呼籲，貨櫃相關從業人員務必提高警覺，避免吸入受污染塵土。疾管署副署長林明誠指出，這名男性從事貨櫃作業，主要負責貨櫃內修補與清潔工作，於8月初出現倦怠、咳嗽、呼吸喘等症自由時報 ・ 1 天前 ・ 發起對話
有感冒症狀提早吃藥更快好？醫給答案了 真相讓一票人傻眼
小時候，電視裡常播一個洗腦廣告：感冒用XX～用XX～咳嗽用XX～用XX～痠痛疲勞用～XX～有感冒前兆，提早用XX，以免二次感冒……相信大家都很熟悉！ 醫學無二次感冒用詞 無適當處置導致症狀加劇 傑足先登 傑登醫師說，一直想不透——「二次感冒」到底是什麼？印象中後來有改版，把二次感冒拿掉了。其實，這是廣告的行銷話術，醫學上並沒有「二次感冒」這個名詞。感冒是病毒感染，通常會自然痊癒；如果沒好好休息、睡眠不足、營養不均衡，症狀有時會持續個一兩週，或是又接觸到其他病毒，症狀加重或重複出現。廣告把這種「拖很久、或又被感染」的情況，包裝成是因為沒早點吃藥的緣故，導致了「二次感冒」，好讓大家覺得必須提早吃藥，而且一定要買XX來吃。 提早吃感冒藥不會影響病程 多休息、均衡飲食才好得快 傑登醫師強調，提早吃藥不會好得比較快，也不會預防二次感冒。症狀輕微時，提早吃感冒藥其實不會影響病程。而一般感冒是自限性疾病，也就是靠自身免疫力好起來的，充分休息、補充水分、均衡營養就多能痊癒。此外，感冒藥只是讓症狀緩解些，也就是讓身體舒服點，能好好休息吃飯，讓免疫力正常發揮用的。傑登醫師提醒，若變嚴重，如出現高燒、呼吸困常春月刊 ・ 1 天前 ・ 發起對話
男神立威廉罹甲狀腺癌 醫師點名「這類人」風險飆高
（記者秦裕中／台北報導）曾以《天國的嫁衣》、《綠光森林》走紅的49歲男星立威廉，近日被確認罹患甲狀腺癌，引發外 […]引新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
57歲徐曉晰逆齡瘦身大公開！9種吃不胖食物，不節食也能輕鬆瘦、皮膚亮到發光
57歲的徐曉晰，曾是MTV音樂頻道知名VJ，即使淡出演藝圈多年，身材依舊纖細緊實、肌膚光澤感滿分。她大方公開9種「吃不胖食物」，不靠節食也能維持好身形，現在就跟著她學聰明吃法！ 徐曉晰親授吃對食物也女人我最大 ・ 1 天前 ・ 1
每天吃雞胸肉＋花椰菜 女網紅腹痛就醫 胰臟全壞死
愛美瘦身應該循序漸進，減肥太激烈小心對身體造成傷害，大陸一名25歲女網紅追求快速減肥，最近半年來每天只吃水煮雞胸肉和花椰菜，前幾天突然肚子劇痛緊急送醫，醫師檢查竟是急性胰臟炎，胰臟已大面積壞死，差點喪命。醫師警告，減重不是吃越少越好，用錯方法得不償失。中時新聞網 ・ 22 小時前 ・ 1
隔夜西瓜有毒？4種食物絕對不能隔夜吃！涼拌小黃瓜、溏心蛋都上榜
隔夜食物到底安不安全？胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，許多人擔憂「隔夜」食物和飲水的安全性，常受網路謠言影響而過度恐慌。事實上，大多數隔夜食物只要妥善保存，仍可安全食用，但有4種食物隔夜後風險顯著增加，需健康2.0 ・ 1 天前 ・ 23
只吃雞胸、花椰菜…25歲網紅「腹痛送醫」險沒命！檢查驚見「胰臟大面積壞死」
狂吃雞胸肉減肥卻命危！中國陝西省一名女網紅為了快速減肥，長期只吃水煮雞胸、花椰菜，直到有一天腹痛難耐送醫，才發現罹患急性重症胰臟炎，胰臟已大面積壞死、一度命危。醫師提醒，極低脂飲食恐導致胰液淤積、增加膽結石與胰臟炎風險，提醒民眾減肥仍應維持基本熱量與油脂攝取，避免毀身式斷食。鏡報 ・ 23 小時前 ・ 發起對話
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜
女網紅「吃雞胸肉、花椰菜」半年 胰臟壞死衝熱搜EBC東森娛樂 ・ 1 天前 ・ 發起對話
早起恐增心梗風險！醫推「1飲品」預防血栓 老人更要喝
天氣越變越冷，心血管疾病風險大增。心臟內科醫師林謂文提到，心腦血管意外經常發生於清晨時段，建議起床時注意溫差變化，多穿一件衣服保暖，另外，起床後身體水分不足，加上血液循環變差，容易造成血栓情況，起床後可以喝杯溫水，預防心肌梗塞。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 1
立威廉爆罹甲狀腺癌二期！ 名醫示警：「這1類人」罹癌風險高3倍
男星立威廉擁有四國混血，2004年主演偶像劇《天國的嫁衣》爆紅，隔年又演出《綠光森林》奠定偶像劇男神地位。2014年他與老婆婚後生下女兒，一家三口定居新加坡。根據《噓！星聞》報導，現年49歲的他最近竟爆出罹患甲狀腺癌二期，二度動刀切除腫瘤續命。有醫師曾表示，甲狀腺癌有家族病史的人，罹癌風險比一般人高出3倍，若能早期發現並治療，5年存活率可達90%以上。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 發起對話
醫起看／不是胃食道逆流！六旬翁易嗆到 檢查發現肺癌
醫起看／不是胃食道逆流！六旬翁易嗆到 檢查發現肺癌EBC東森新聞 ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
早餐吃清淡最健康？醫揭「4大隱患」：恐釀膽結石、血糖飆
一日之計在於晨！醫師黃士維在臉書粉專發布貼文，指出早餐清淡飲食觀念滿天飛，但若是過度執行可能會造成嚴重後果。黃士維接著透露早餐清淡飲食的4大錯誤觀念，這樣才能建立正確的早餐營養知識。鏡報 ・ 7 小時前 ・ 1
越喝肚子就越大！「受害」醫師：能量飲，我是終身不再碰
最近「能量飲」的討論很夯，當然別說小孩，成人也最好不要喝。姜冠宇醫師表示，他要講的是「隱藏型肥胖」，學術上稱為「正常體重肥胖（NWO）」。意思是說BMI是正常的，但是看肚子腹圍早就超標的，也就是你越喝，肚子就越大！講三遍！三立新聞網 setn.com ・ 19 小時前 ・ 發起對話