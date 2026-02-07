肩頸硬邦邦成國民病！醫籲：補充鎂、Omega-3

肩頸痠痛幾乎是現代人的國民病，許多人工作一整天下來，肩膀重得像扛了兩塊磚頭，脖子轉動時還會發出聲響。營養功能醫學專家劉博仁強調，這不只是疲累，更是身體發出的警訊。

許多人工作一整天下來，肩膀重得像扛了兩塊磚頭，脖子轉動時還會發出聲響。（圖／Photo AC）

劉博仁表示，肩頸痠痛常見三大原因，首先是姿勢不正確的3C症候群，長期低頭看手機、電腦螢幕過低，會讓脖子承受比平常多出3到5倍的壓力，導致肌肉過度疲勞。

其次是情緒壓力，壓力大時會不自覺聳肩，肌肉長期處於緊繃狀態，血液循環變差。第三則是缺乏活動，長期維持同一姿勢，肌肉失去彈性，筋膜也會開始緊縮。

廣告 廣告

壓力大時會不自覺聳肩，肌肉長期處於緊繃狀態，血液循環變差。（示意圖／Pixabay）

在生活作息改善方面，劉博仁建議採用「20-20」原則，每工作20分鐘請抬頭遠眺20秒，並簡單轉動肩膀。同時應調整桌椅高度，電腦螢幕上緣應與視線平齊，雙手自然垂下時手肘應成90度。此外，枕頭高度應能支撐頸椎的自然弧度，側睡時頸椎要與脊椎在一條直線上，睡前泡溫熱水澡有助於放鬆深層筋膜。

劉博仁提醒，雖然大多數痠痛休息就能緩解，但若出現5種紅燈警訊應尋求專業醫療評估，包括痛感從頸部延伸到手臂、手指的放射狀疼痛，手部出現麻木感、刺痛感等感覺異常，拿東西拿不穩、手部無力的力量衰減，休息時也痛甚至影響睡眠的夜間痛醒，以及伴隨頭暈或頭痛，這可能是頸椎壓迫到血管或神經。

補充維生素B群，特別是B1、B6、B12，有助於修復受損神經，維持神經系統穩定。（示意圖／freepik）

在營養補充方面，劉博仁指出，礦物質鎂是天然的肌肉鬆弛劑，有助於放鬆神經與肌肉系統，推薦食物包括深綠色蔬菜、堅果、黑巧克力。Omega-3脂肪酸具強大抗發炎效果，能幫助減緩肌肉與筋膜的慢性發炎，推薦深海魚類如鮭魚、鯖魚及亞麻仁油。

劉博仁也建議補充維生素B群，特別是B1、B6、B12，有助於修復受損神經，維持神經系統穩定，推薦食物為全穀類、蛋黃、豆類。維生素D則能幫助維持肌肉功能與骨骼健康，研究發現長期痠痛者常有維生素D不足的情形，建議每天適度曬太陽或根據檢測結果補充。

延伸閱讀

影/台中太平茶行遭開槍 17歲男瘋狂掃射畫面曝

網購郵件藏詐騙！他配合「客服」指示 慘賠近10萬元

金價飆漲！澳門英皇酒店拆地板78塊金磚套現 獲利4億