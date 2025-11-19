肩頸硬≠忙碌！醫揭「1情況」害血管破裂、血栓：中風接著來

記者施春美／台北報導

醫師楊智鈞表示，人在高壓環境下呼吸變淺、血管微微收縮，於是肩頸越繃越緊，身體進入慢性發炎狀態。（圖／Pixabay）

許多人常有肩頸緊、硬的困擾，以為只是忙太久，醫師楊智鈞表示，肩頸緊其實是在預告一場風險，在高壓環境下，人的呼吸變淺、血管微微收縮，於是肩頸越繃越緊，身體進入慢性發炎狀態。研究指出，發炎細胞越多，血管破裂與血栓形成的風險最高可達3.5倍，進而引發中風等心血管疾病。

心臟外科醫師楊智鈞在其臉書表示，人感覺肩膀硬不只是因為忙太久，而是一種「壓力性發炎」的身體語言。在高壓環境下，人的情緒不流動、呼吸變淺、血管微微收縮，於是肩頸越繃越緊，身體默默進入一種「準備戰鬥」模式，久了就變成慢性發炎。

發炎指標上升3倍 增27%中風風險！

他表示，上述的慢性發炎不只是痠痛問題，而是血管問題。根據2021年的大型研究，發炎指標CRP每上升3倍，腦中風風險就增加 27%。另一項追蹤中風患者的分析指出，CRP 每上升1個標準差，復發中風機率會提高11%。慢性發炎會導致血管長期承受壓力，且血管細胞遭到灼燒。

楊智鈞表示，研究更指出，斑塊裡的發炎細胞越多，血管越不穩定，血管破裂與血栓形成的風險最高可達3.5 倍。

「當肩頸硬到像石頭、壓力大到血管整條在縮，這不是痠痛問題。」楊智鈞表示，這顯示血管更易失控、血壓更易飆，腦中風的機率更高。因此，若出現最近好累、記性變差，其實不是老化，而是慢性腦缺氧的小警訊，長期會導致腦中風的危機。

