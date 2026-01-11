肩頸緊繃脖子痠痛 都是睡不好惹的禍

常常會覺得脖子痠痛、不舒服，一般人可能都會歸咎於，經常滑手機當低頭族，但其實背後還有個更大的元兇，就是睡不好！因為長期睡眠差，通常伴隨著姿勢不良，影響中樞神經，導致身體對疼痛忍受度變差，久而久之，頸部的壓力就越來越大，如果又加上低頭滑手機，更可能讓情況加劇，因此平時就得維持良好習慣，再加上充足睡眠，才是正確之道。

脖子三不五時就覺得好痛，一般人肯定會先想到，自己是不是，滑手機過頭了？其實，"睡不好"才是元兇。

台北慈濟醫院骨科醫師 吳宗樵：「那個壓力比較大，以及說你的睡眠的比較差的情況下，會導致說你激素的關係，會影響到你的一個中樞神經的部分，中樞神經的部分，再傳遞到我們的周邊的時候，它會減低我們對疼痛的忍受度。」

新光醫院骨科醫師 許皓為：「沒有很好支撐的話，(頸部)它會就是長期它受力，而且那個姿勢，有時候睡眠的姿勢，我們有些人說會落枕落枕，那也是一樣的問題，因為如果你的脖子，沒有足夠的休息的話，它容易出現會關節疼痛，頸椎的神經的這種不舒服的感覺。」

脖子痛的感覺，伴隨著睡眠不好產生，《巴西物理治療期刊》的研究，追蹤將近400位，原本沒有頸部疼痛的民眾一年，並在過程中測量，他們滑手機的頸椎角度，結果卻發現，相較頸椎前傾角度最大的人，睡不好、運動量不足，更容易出現痠痛。

而滑手機的姿勢不良，就成為了，壓垮疼痛的最後一根稻草。

新光醫院骨科醫師 許皓為：「越低頭，那它(脖子)的壓力，就會集中在前側，甚至在20度、30度、40度的時候，可以達到大概2倍、3倍，甚至是到5倍的重量這樣子，那這樣對於一個，頸椎前側的受壓的時候，它就會比較容易出現退化，或長期慢性的毛病。」

因此，想要讓身體可以扛得住，有足夠時間去修復，就得要從生活中的小細節做起。

新光醫院骨科醫師 許皓為：「最佳的姿勢就是平視，大概向下，大概10到15度，這是最好的姿勢，但是如果脖子盡量可以維持是正的，在身體的重心的上面，不要這樣子低頭，或者甚至是駝背。」

台北慈濟醫院骨科醫師 吳宗樵：「有些研究是說，他如果比較多的社會支持的情況下，通常他的心情也會比較好，然後會得到比較好的就是說，要怎麼樣去比較好睡覺，這部分的話都可以改善他，頸部疼痛的部分。」

睡得好，自然頸椎也能獲得最好的休息。而等到疼痛求救訊號發作時，就讓是好好審視平常作息的時候。

