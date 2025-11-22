肩頸緊繃「腦中風機率增27%」 醫示警：別以為只是累！

肩頸痠痛不只是單純的疼痛問題，可能是慢性發炎的警訊，甚至會增加腦中風風險。心臟外科醫師楊智鈞指出，長期處於高壓環境導致肩頸緊繃，會形成慢性發炎，研究顯示發炎指標每上升3倍，腦中風風險增加27%，當肩頸疼痛時，血管更容易失控，血壓也更容易飆升。

肩頸痠痛、肩膀僵硬是「壓力性發炎」，發炎指標每上升3倍，腦中風風險恐增加27%。 （示意圖／Pixabay）

楊智鈞醫師在其臉書粉絲專頁表示，許多人誤以為肩頸痠痛、肩膀僵硬是因忙碌或老化所致，實際上是「壓力性發炎」的徵兆。他解釋，在高壓環境下，人體會出現情緒不流動、呼吸變淺、血管微微收縮等現象，導致肩頸越來越緊繃，身體默默進入「備戰狀態」，長期下來演變成慢性發炎。

楊智鈞強調，慢性發炎本質上是血管問題，而非單純的痠痛問題。他引用2021年發表於《Stroke》期刊的大型研究指出，發炎指標CRP每上升3倍，腦中風風險恐增加27%。另一項追蹤中風患者的分析顯示，發炎指標CRP每上升1個標準差，復發中風機率會提高11%，數據顯示發炎與中風之間存在明確關聯。

當肩頸緊繃如石頭，壓力大到整條血管收縮時，這已不僅是痠痛問題，而是血管更容易失控、血壓更容易飆升的危險信號。 （示意圖／Pixabay）

「發炎不是短暫的波動，而是血管長期承受壓力後的結果。」楊智鈞醫師表示，最可怕的不是發炎本身，而是「血管被這些細胞灼燒」的過程。研究還發現，斑塊內的發炎細胞越多，血管越不穩定，血管破裂與血栓形成的風險最高可達3.5倍。當肩頸緊繃如石頭，壓力大到整條血管收縮時，這已不僅是痠痛問題，而是血管更容易失控、血壓更容易飆升的危險信號。

