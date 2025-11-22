肩頸緊繃「腦中風機率增27%」 醫示警：別以為只是累！
肩頸痠痛不只是單純的疼痛問題，可能是慢性發炎的警訊，甚至會增加腦中風風險。心臟外科醫師楊智鈞指出，長期處於高壓環境導致肩頸緊繃，會形成慢性發炎，研究顯示發炎指標每上升3倍，腦中風風險增加27%，當肩頸疼痛時，血管更容易失控，血壓也更容易飆升。
楊智鈞醫師在其臉書粉絲專頁表示，許多人誤以為肩頸痠痛、肩膀僵硬是因忙碌或老化所致，實際上是「壓力性發炎」的徵兆。他解釋，在高壓環境下，人體會出現情緒不流動、呼吸變淺、血管微微收縮等現象，導致肩頸越來越緊繃，身體默默進入「備戰狀態」，長期下來演變成慢性發炎。
楊智鈞強調，慢性發炎本質上是血管問題，而非單純的痠痛問題。他引用2021年發表於《Stroke》期刊的大型研究指出，發炎指標CRP每上升3倍，腦中風風險恐增加27%。另一項追蹤中風患者的分析顯示，發炎指標CRP每上升1個標準差，復發中風機率會提高11%，數據顯示發炎與中風之間存在明確關聯。
「發炎不是短暫的波動，而是血管長期承受壓力後的結果。」楊智鈞醫師表示，最可怕的不是發炎本身，而是「血管被這些細胞灼燒」的過程。研究還發現，斑塊內的發炎細胞越多，血管越不穩定，血管破裂與血栓形成的風險最高可達3.5倍。當肩頸緊繃如石頭，壓力大到整條血管收縮時，這已不僅是痠痛問題，而是血管更容易失控、血壓更容易飆升的危險信號。
延伸閱讀
世界冠軍舞團訪台魔鬼訓練！ Wing Stars將現身台南、高雄、台北快閃
專訪/韓國啦啦隊長重磅來台！徐賢淑親揭「真實的房間」內幕
陳菁徽踢爆垃圾山主謀「合照」遭提告 粉專：陳其邁急切割
其他人也在看
寒流來襲釀腦中風！66歲男「突頭暈走不穩」竟腦幹梗塞
一名66歲許先生今年初寒流來襲時，起床後感覺頭暈但不以為意，仍前往教堂參加活動。教友發現他走路不穩，休息後仍未改善，陪同就醫檢查，竟發現是腦幹梗塞性腦中風。中天新聞網 ・ 1 天前
名醫會客室／女性頭號殺手不是乳癌 這個疾病病癥不同更可怕
文／ 國泰綜合醫院心血管中心主治醫師簡韶甫、心血管中心專科護理師潘姿菁 圖：潘韶甫醫師 一名64歲女性，本身無特殊疾病史，近期主訴上腹部疼痛。先前於消化內科接受相關檢查，但未好醫師新聞網 ・ 1 天前
今晚開始做！「小雪」易傷寒感冒 醫喊「3招秒暖全身」快存冬天能量
22日就是24節氣的「小雪」。中醫師表示，小雪像是冬天的前奏，小雪之後「陽氣入藏」，身體進入冬季保暖、蓄積能量的模式，這時候若稍不注意，很容易傷寒感冒，手腳冰冷甚至過敏；建議透過早睡一點、把腳暖好等生活模式，讓身體存「冬季能量」。三立新聞網 setn.com ・ 1 小時前
陳駿季：廚餘養豬政策下週更明確
（中央社記者蘇木春台中22日電）農業部長陳駿季今天說，農業部過往政策是「原則禁止（廚餘養豬）」，符合特定條件才可經地方政府發再利用許可准養，這次聽到許多業者聲音，大概下週會有更明確廚餘養豬政策。中央社 ・ 4 小時前
張峻到場現勘！花蓮馬太鞍溪便道估11/28通車
馬太鞍溪便道因為鳳凰颱風帶來的強降雨，造成通車僅一個月的便道受損沖毀，公路局災後全力趕工，行政院政委季連成上週末還到現場關心、要求10天通車，原定通車日期是下週二的11月25日，但4天前因為溪水突發高漲，造成便道工程進度受影響。花蓮縣議會議長張峻今天早上到場現勘，張峻說，依照公路局最新進度，便道將可自由時報 ・ 4 小時前
苗栗獅潭拍仙草花海 遊山間老街、嚐仙草冰、取仙水後攻頂小百岳！一日遊路線超充實
2025 獅潭仙草花節像是為山谷套上夢幻濾鏡，淡紫色花海在微風中輕搖，讓人一踏進就忍不住按下快門。沿著神秘小徑走進獅潭老街，老屋、石階與小店散發著純樸的山城韻味；品嚐仙草冰或 Q 彈仙草凍，甜甜地補充滿滿能量。前往挑戰新手也能輕鬆征服的仙山步道，順道到協靈宮取一瓢仙水祈願平安。最後再以鳳淋客家小館的熱騰騰家常滋味，仙氣、山氣與人情味一次收集。Yahoo奇摩旅遊夯即時 ・ 1 天前
台八男星「慘遭石擊」大飆戲！傷口引來蒼蠅啃食 她身心俱疲哭到淚崩
八點檔飾演「飛宏」的何豪傑慘遭曾子益飾演的「克帆」綁架並毆打，驚險情節讓觀眾看得心驚膽戰。何豪傑、楚宣與曾子益透露拍攝內幕，分享了這場「綁架戲」背後的艱辛與趣事。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
不想吃毒下肚？醫示警：帶皮水果最易誤食農藥
蔬果富含維生素C與抗氧化物質，對健康有諸多益處，但若清洗不當，可能讓農藥殘留物隨著食用進入體內。長庚醫院腎臟科醫師顏宗海提醒，百香果、荔枝、龍眼、香蕉、西瓜及木瓜等帶皮水果，也需徹底清洗，避免在剝皮過程中，手上的農藥殘留轉移至果肉，影響健康。中天新聞網 ・ 3 小時前
帕金森氏症不只缺多巴胺？醫師揭大腦發炎真相：出現這四徵兆快自救
[Newtalk新聞] 一般人普遍認為帕金森氏症的主因是腦內多巴胺不足，治療多著重於補充藥物。然而，基因醫師張家銘指出，這其實是大腦「抗氧化力」與「發炎開關」的失衡戰爭。根據2025年最新研究，關鍵在於體內Nrf2與NLRP3兩大路徑的拉鋸，若出現腦鈍、腸胃慢、睡眠差或手抖這四徵兆，恐是隱性發炎警訊。透過深色蔬菜與運動等方式，即能有效自救。 張家銘在社群平台分享，門診中常有家屬感到無力，詢問為何長輩明明按時吃藥且天天運動，手抖症狀卻仍愈來愈明顯。他解釋，帕金森氏症絕非只有「多巴胺變少」這麼簡單，大腦真正的戰場是氧化壓力與神經發炎彼此糾纏的長期拉鋸，就像一對「互相牽動的開關」，一旦失衡就會讓原本能自我修復的大腦陷入退化。一篇2025年發表在《Molecular Neurobiology》的綜論，深入探討這背後的分子機轉，特別是「抗氧化總指揮」Nrf2路徑與「神經發炎開關」NLRP3發炎小體之間的拉鋸戰。 針對大腦退化的成因，張家銘說明，許多人其實早有「氧化壓力太高」的身體警訊，例如動不多但一直覺得累、晚上睡再多早上還是醒不來，或是情緒變得低落。這些不只是壓力或年齡問題，而是大腦的能量系統新頭殼 ・ 6 小時前
北醫第3代試管技術 阻斷遺傳「龍蝦爪」
卅四歲李先生罹患罕見遺傳疾病「裂手—外胚層發育不良—顎裂綜合症」(ＥＥＣ綜合症），出生時「龍蝦爪畸形」，僅有三根手指。長...聯合新聞網 ・ 1 天前
輝達財報太猛也挨罵！全村的希望壓力山大 黃仁勳內部會議這樣說
AI霸主輝達（NVIDIA）19日盤後公布2025會計年度第三季財報，營收與獲利雙雙優於市場預期，並對第四季開出更亮眼銷售展望，然而在一片掌聲中，市場對AI概念過熱的疑慮再起，使輝達股價隔日由漲翻黑，週四反重挫3.15%。執行長黃仁勳隨後在20日公司內部會議中罕見發言，直言市場對AI的期待過高，無論公司怎麼做都被挑毛病。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前
今日迎小雪！民俗專家：開窗通風助轉運 辛辣食材排濁氣
今（22）日上午9時36分迎來二十四節氣中的「小雪」，象徵天氣轉寒、濁氣容易累積。民俗專家廖大乙表示，小雪是冬季第二個節氣，亦代表一年能量進入醞釀與轉化期，不僅與氣候變化有關，也是為來年財運、事業與健打下基礎的良機。鏡週刊Mirror Media ・ 6 小時前
中年男空腹血糖飆破130 控糖「3原則+5妙招」逆轉糖尿病前期
【健康醫療網／記者黃奕寧報導】今年45歲的張先生，平時忙於工作，習慣外食、含糖飲料不離手，對偶爾的口渴、疲倦感不以為意。直到公司健檢，他發現自己空腹血糖達130 mg／dL，被診斷為糖尿病前期，才驚覺健康拉警報。衛生福利部草屯療養院家醫科主任楊晉州指出，糖尿病早期常無明顯症狀，許多人都是在健檢時才意外發現血糖異常。他提醒，若出現口渴、頻尿、疲倦或體重減輕等情況，應盡早檢查血糖；尤其有家族病史、肥胖或三高問題者，更應每年至少檢查一次。他也提醒，只要及早發現並調整飲食與運動，糖尿病是有機會被穩定控制、甚至逆轉的。 高血糖比例攀升 成人每8人就有1人血糖異常 根據國民健康署「2019-2023年國民營養健康調查」資料顯示，我國20歲以上國人高血糖盛行率已達12.8%，顯示血糖健康已成為全民應關注的議題。為降低代謝症候群病人發展為糖尿病的風險，國健署自111年推動「代謝症候群防治計畫」，截至114年9月底，已收案約46萬人，其中近10萬人屬糖尿病前期。經持續追蹤與健康管理後，有13%的個案糖化血色素已恢復正常，證實良好的生活習慣可有效改善血糖。 預防糖尿病三關鍵 飲食、運動、監測是控糖基石 楊健康醫療網 ・ 8 小時前
新北毒蟲街頭揮鐵棍隨機砸人 三重6旬夫妻散步遭狠擊頭部重創
新北市三重區一對六旬夫妻今（22日）上午散步途中，突然遭陌生男子手持鐵棍追打，雙雙頭部受傷倒地。警方即刻出動，在附近巷內逮捕45歲顏姓男子，並在其機車查出疑似安非他命，懷疑他吸毒後精神失常才動手，全案已依傷害及毒品罪偵辦。鏡報 ・ 2 小時前
天魁星助攻！4生肖有貴人幫 愛情事業雙開花 年底前好運大翻身
「天魁」是紫微斗數中被視為象徵貴人、氣質與桃花的吉星。紫微專家姚本軍指出，農曆十月天魁星全面啟動，將強力影響4生肖受天魁星照拂，不僅魅力大幅提升、感情運轉強，人脈與貴人也同步湧現，是全年少見的「桃花、健康2.0 ・ 10 小時前
三重男隨機攻擊路人！見警心虛準備騎車落跑 當場被壓制逮捕畫面曝
今（22日）上午，新北三重45歲的顏姓男子，疑因吸食毒品、情緒失控，竟持鐵棍於路上隨機攻擊，毆傷62歲的許姓男子、60歲江姓妻子，而顏男犯案後，本來要騎乘機車落跑，卻被及時趕到的警員壓制逮捕，從曝光的監視器可以看到，當時身穿黃色外套的顏男，見到警員就心虛想跑，卻被警員當場壓制。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
沈文程快閃宣導高齡換照新制 喊「第一個報到」 (圖)
交通部115年5月起將實施高齡換照新制，公路局22日舉辦高齡換照代言人快閃活動，歌手沈文程除了現場帶來演唱外，也喊話明年5月1日將第一個報到。中央社 ・ 7 小時前
教育部修正校事會議 國教盟支持並提4項配套建議
教育部昨日預告「高級中等以下學校教師解聘不續聘停聘或資遣辦法」與「公立國民中小學教師考核辦法」修正草案，國教行動聯盟（國教盟）今（22）日發聲明，理事長王瀚陽表示，國教盟高度肯定教育部修法版本，但認為應再補上「受理分流外移教育局處」、「單一事實審認不重啟調查」、「外部委員常態化與人才庫」、「法定時限自由時報 ・ 7 小時前
腰痛是因為坐太久！「30坐15站」節奏三個月明顯改善
重症醫師黃軒指出，現代辦公室中最嚴重的職業傷害並非藍光或壓力，而是久坐所造成的腰部問題。他強調，許多人誤以為腰痛是年齡增長的必然結果，實際上是長時間維持同一姿勢導致腰椎負擔過重所致。中天新聞網 ・ 1 天前
獨/罹癌4次抗癌22年被譽「奇蹟」！榮惠芬揭戰勝癌症關鍵
第十四屆抗癌鬥士榮惠芬歷經四次癌症打擊，在病情穩定之際，又遭遇丈夫因感冒驟逝的打擊。情緒低落導致原本控制良好的腫瘤迅速擴大，然而她透過調整生活作息、培養興趣及投入志工服務，成功走出陰霾，被醫師稱為「奇蹟」。中天新聞網 ・ 1 天前