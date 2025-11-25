肯亞女力出頭天 打造原生種城市農園
在資源匱乏的 肯亞 基貝拉貧民窟，一群努比亞婦女用雙手改寫生活，在困境中種出希望。她們把幾平方公尺的小空地，變成復興傳統蔬菜的城市農園。不僅改善食物來源，也重新找回文化與土地的連結。
婦女們細心呵護盆栽裡的植物，翠綠的菜葉迎著陽光茁壯成長。位於肯亞首都 奈洛比的基貝拉，是當地最大的貧民窟。一群努比亞婦女 正運用水耕 與 循環花園 技術，在有限的空間裡，復興秋葵和莧菜等，社區最受歡迎的傳統作物。
婦女組織成員 拉希德：「在我們的社區，將近90%的人偏好傳統食物，例如這些原生蔬菜，在像這樣的城市地區務農，你必須先做研究，了解社區喜歡什麼樣的食物，你不能種社區不喜歡的，你要種那些你知道容易銷售，有市場的蔬菜。」
對這些女性而言，務農不只是謀生方式，更是文化延續。許多年輕一代 逐漸不熟悉 傳統食材，但加入組織後，她們重新學會了 古老的烹飪與農耕技術。
婦女組織成員 阿卜杜拉：「在2年前加入後，我學會了如何在收成後，栽種 培育和保存這些蔬菜，現在我也能教年輕世代， 和我們文化中的其他人，如何種植這些蔬菜，以及如何延續我們的文化。」
除了務農，這個成立於2019年、擁有50名成員的組織，也投入環境清理，並將廚餘回收 製成有機肥料。然而 在貧民窟務農，土地使用的不確定性 始終是挑戰。
婦女組織創辦人 哈米達：「我們身處城市的非正式聚居區，也許某塊土地 要被用來開發，而那正是你務農的地方，所以 有時你會陷入兩難，你想繼續做城市農業，但那塊土地的使用方式已經改變。」
此外，氣候變遷也正深刻影響城市農耕。食物系統專家指出，投資更具韌性的原生作物，已成為許多社區 面對未來的重要策略。
城市規畫師暨食物系統策略專家 奧天諾：「氣候變遷導致氣候模式轉變，病蟲害反覆出現，而且防治這些病蟲害，還需要大量投資，再加上缺乏推廣和政府支持，這些因素疊加起來，對他們的生產系統，造成了多重影響。」
從立體花園到水耕架，這些婦女運用創新方式，重新建立與土地的連結。在空間有限的基貝拉，她們讓原生蔬菜不只走進市場，也回到家庭餐桌，成為城市中，持續萌芽的新生命力。
