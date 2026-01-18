肯亞女騎士下鄉 產檢衛教守護母嬰

計程車機車在東非國家已經有好幾十年的歷史，屬於一項重要的經濟產業，最近在肯亞這個國家，出現了進化版，當地每年有超過5千名孕婦因為偏鄉交通不便，無法及時趕到醫院而失去性命。如今，肯亞西部出現了一道粉紅風景，提升產檢的次數，更大大降低死亡風險。

一群身穿亮粉色醫療制服、戴著安全帽的騎士，在肯亞西部的鄉間小路上行駛，格外引人注目。這個團隊由一群受過護理與基本急救訓練的女性組成，專門為偏鄉孕婦提供免費送醫服務，在產前檢查、生產或緊急狀況時，跟時間賽跑。女騎士｜阿沃爾：「有一次我的客戶在早上6點左右打給我，我抵達時 她的羊水已經破了，當我載她趕往醫院時，她緊緊地抱著我，力氣大到讓我幾乎無法正常騎車，但謝天謝地 我們準時抵達了，一進醫院她就順利生產了。」

廣告 廣告

在肯亞農村，路途遙遠與高昂的交通費是婦女就醫最大的阻礙。根據聯合國兒童基金會數據，肯亞每年有超過5千名婦女與約3萬名新生兒，死於可避免的孕產併發症，其中許多人，正是因為來不及抵達醫院而斷送性命。基金會護理師｜阿奇恩：「基本上 最常出現的併發症，是產婦可能死於產後大出血，即在家分娩後出血過多，有些婦女血壓升高卻無法自覺，這也導致了產婦和胎兒的死亡。」

這項計畫由當地基金會發起，從2022年開始，在肯亞西部3個郡推行，醫療數據已出現明顯改善。基金會護理師｜阿奇恩：「2022年到2024年，我們看到醫院分娩量增加了67%，我們看到產前檢查次數增加，婦女會前來完成全部8次產檢，我們也看到超音波使用率提高了200%，這能幫助我們辨別母嬰的健康。」

更多 大愛新聞 報導：

用雙手守護飛翔 街友化身野鳥守護者

肯亞翻轉廢棄布料 華麗轉身成新秀

