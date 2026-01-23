肯亞女騎士車隊「邦達女孩」 免費接送偏鄉孕婦就醫

巴拉卡騎著摩托車，準備接送1名準媽媽到醫院做產檢。對巴拉卡來說，接送工作輕而易舉，但有時卻成了保護孕婦的救命繩索，也曾經是準媽媽的巴拉卡，就有著一段充滿遺憾的過往。

接送孕婦女騎士巴拉卡說，「2019年我懷孕時，因為沒能及時趕到醫院，我的孩子不幸過世了，所以我心中一直有一股熱忱，想幫助孩子可能在抵院前就夭折的婦女。」

肯亞西部偏遠農村地區交通不便，很多民眾也因為經濟困頓，無力負擔車費，這些粉紅女騎士宛如天使，免費護送準媽媽抵達醫療院所進行產檢和分娩，平安生下寶寶。

由非營利組織成立的「邦達女孩」在當地3個郡推出接送服務，載著孕婦到醫院機接受產檢和分娩。這些女騎士除了會騎機車，還具備基本的產科衛教知識。40歲的墨琳是5個孩子的母親，她說在「邦達女孩」服務車隊出現前，她常錯過產檢。現在女騎士會準時來接送，讓她安心不少。

產婦墨琳表示，「我喜歡讓女性載我，我和家人都覺得相對自在和有信心，讓女性載比男性安心。」

肯亞偏遠地區的產婦，經常因為醫療資源匱乏與交通不便，而在產期發生併發症，甚至因而喪命。「邦達女孩」從2022年上路以來，產婦到醫院分娩的比率增加到67%，產前檢查次數增加1倍，超音波檢查率更提升到200%，醫生更容易掌握孕婦和胎兒的健康狀況。

紅十字會公共衛生專家奧普多說，「大約有7成的女性死於週末、假期或深夜，這是因為第一，農村地區這段時間，多數醫療保健人員不在醫療機構內，無法迅速提供這些醫療服務。」

這些以服務為本的女騎士說，分娩不分晝夜，有時半夜也得出勤，有些新手媽媽容易出現緊張情緒，但最終看到母子均安，再辛苦也值得。

接送孕婦女騎士阿沃爾表示，「有一次客戶在清晨6時左右打給我，我抵達時她的羊水已經破了，當我載她趕往醫院的路上，她把我抓得超級緊，讓我甚至難以穩當地騎摩托車，但感謝上帝，我們準時趕到。

聯合國兒童基金會最新的數據顯示，肯亞每年有超過5000名婦女和3萬名新生兒死於懷孕和分娩。「邦達女孩」雖然還不夠完善，但對於產婦而言，在關鍵時刻出現值得信賴的接送人員，往往就是生死一線間的差別。