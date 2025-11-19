肯亞知名景點奈瓦沙湖氾濫 遊湖船協助居民撤離家園
（中央社肯亞奈瓦沙18日綜合外電報導）經常載著遊客穿梭於肯亞著名奈瓦沙湖（Lake Naivasha）的遊湖船，近幾週來承擔了一項不同的任務，協助疏散家園遭洪水淹沒的居民。
法新社報導，儘管奈瓦沙湖的水位10多年來持續上漲，並多次漫過湖岸，但基霍托（Kihoto）小鎮的居民仍然對今年的洪水規模感到驚恐。當地居民阿萊羅（Rose Alero）說，「以前從未發生過這樣的事」。
51歲的阿萊羅說，人們正在遭受苦難，許多鄰居都生病了。「人們被困住了……無處可去。」在阿萊羅的家，大水已經淹到腰部。
還有一些人失去了一切。數百棟房屋完全被淹沒，教堂淪為廢墟，警察局也泡在水中，周圍漂浮著植物。突如其來的洪水，迫使孩子們乘坐臨時搭建的木筏離開學校。
納庫魯郡（Nakuru County）災害風險管理負責人奇奇（Joyce Cheche）估計，上漲的洪水已造成7000人流離失所，同時也影響野生動物，並威脅到旅遊業和其他商業活動。
她說，該郡已協助安置受災民眾並實施了衛生措施，但目前尚未提供任何經濟補償。
奇奇也提到，（奈瓦沙湖）湖中河馬數量眾多，河馬可能與人們面臨的相同危險。
東非大裂谷的其他湖泊也出現了類似現象，已導致數十萬人遠離家園。
許多研究將此歸咎於氣候變遷導致的降雨量增加。
但肯亞地質學家、國有地熱開發公司區域經理拉加特（John Lagat）表示，主要原因是地殼構造，因為這些湖泊位於一條狹長的地質斷層上。（譯者：高照芬/核稿：劉淑琴）1141119
