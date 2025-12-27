肯亞翻轉廢棄布料 華麗轉身成新秀

衣服快時尚，享受的當下，您可曾想過、這些隨買隨丟的衣服、都去哪了？根據統計，去年進口舊衣的三大國，分別是巴基斯坦、非洲肯亞、還有馬來西亞，今天焦點放在肯亞，身為全球第二大進口國，年收量達23萬噸，換算下來、超過10億件衣服，而且這數據年年攀升，2023年以前，都還不到20萬噸，今年已經突破二字頭，唯一不變的是，即使量這麼多，裡面卻有超過一半、是廢棄物。為了解決當前問題，肯亞年輕設計師，拯救即將成為垃圾的衣物、華麗變身。

全球前三肯亞四年量蓋章50.8% 以牛仔布呈現多層次剪裁、還有重金屬風的時尚穿搭。在肯亞首都奈洛比、最大露天市場中心、伸展台上亮眼服裝，都是用二手衣改造的時裝設計師 阿澤迪：「這次時裝活動的主題，是街頭風 我會用牛仔布。」

根據統計，2023年肯亞進口了約 19.7 萬噸、價值將近90億台幣的二手衣，超越奈及利亞，成為非洲最大的二手衣進口國。雖然給當地帶來數十萬人的就業機會，卻也創造了大量浪費，許多二手衣最後進了垃圾掩埋場。當地設計師正努力將「線性時尚」改造為「循環時尚」。時裝設計師 阿澤迪：「這段旅程 漫長而艱辛，因為很多人並不了解，升級改造和回收利用。」

設計師坦言，處理過程常常因為衣服質量低劣而感到沮喪。根據全球研究網絡「環境發展」估計，廢棄的二手衣當中，大約13含有塑膠材料，給環境和人們健康帶來危害。當局曾試圖實施禁令、但卻遭到美國以取消優惠關稅威脅，成為無解難題。年輕設計師變廢為寶，不僅創造了新的就業機會，還希望擴大社會影響力，延續衣服生命，為地球節省寶貴資源。

