肯亞黑熱病肆虐 乾旱地區病例飆升

（中央社肯亞曼德拉7日綜合外電報導）肯亞乾旱地區黑熱病（kala-azar）疫情死亡人數創下歷史新高，60歲的阿布德拉曼（Harada Hussein Abdirahman）因多次誤診，近一年健康每況愈下。

黑熱病由沙蠅傳播，是最危險的被忽視熱帶病之一，若不治療，死亡率高達95%。這種疾病會導致發燒、體重減輕以及脾臟和肝臟腫大。

根據肯亞衛生部數據，又稱「內臟型利什曼原蟲症」（visceral leishmaniasis）的黑熱病從2024年的1575例飆升至2025年的3577例。

衛生官員表示，在氣候條件變化和人類定居點擴張的影響下，黑熱病正蔓延至先前未受影響的地區並成為地方性流行病，數百萬人可能面臨感染風險。

60歲的阿布德拉曼奶奶在肯亞東北部曼德拉（Mandera）放牧時被咬，但只有3家醫療機構具備治療黑熱病的能力。

她被迫依賴當地藥師，一年多來藥師多次誤診她為瘧疾和登革熱。

她告訴法新社：「我以為自己快死了，這比他們以為我得的那些病還要糟。」

為了排出體內毒素，她接受劇烈治療，但也因此造成了聽力問題。

世界衛生組織表示，全球超過2/3的病例發生在東非。

被忽略疾病藥物研發組織（Drugs for Neglected Diseases Initiative）研究員阿德拉（Cherinet Adera）表示：「氣候變遷正在擴大沙蠅的分布範圍，並增加新地區疫情爆發的風險。」

去年，曼德拉一處採石場的外來勞工病例激增，迫使當局在沙蠅最活躍的黃昏和黎明時段限制人員流動。據同事透露，至少有兩名工人死亡。其他人則回到了家鄉，生死未卜。

受影響最嚴重的6個非洲國家在奈洛比通過一項框架，目標是在2030年前消除該疾病。

但非政府組織Amref的熱帶病專家基巴蒂（Dr Paul Kibati）告訴法新社，肯亞國內「能積極診斷和治療黑熱病的設施非常少」。他表示，需要更多培訓，因為檢測和治療錯誤可能致命。

基巴蒂說，治療可長達30天，需要每日注射，且常伴隨輸血，費用高達10萬肯亞先令（約775美元），這還不含藥費。（編譯：鄭詩韻）1150208