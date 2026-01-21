肯塔基美語張文晃、張欣釗夫婦捐贈頂規救護車 共築宜居高雄

張文晃、張欣釗夫婦於廿日捐贈高市府救護車一輛，由高市消防局主任秘書劉一娟代表受贈，並回贈感謝狀，致上深深的謝意。(見圖)

消防局今(廿一)日說明，深耕高雄鳳山二十年的「肯塔基美語」創辦人張文晃、張欣釗夫婦，感念在地鄉親多年來的支持與愛護，秉持「教育樹人、醫療護生」的初心，歷時一年籌備，慷慨捐贈頂規「高頂救護車」予鳳山消防隊。張董事長賢伉儷更體恤醫護辛勞，特意提高預算指名配備Powerload自動舉升系統，打造寬敞且符合人體工學的急救空間，將深耕多年的感恩之情轉化為守護生命的實際行動，為鳳山居民構築更堅實的安全防護網，祈願鄉親皆能平安健康。

消防局王志平局長表示，受贈的救護車將配置於鳳山消防分隊使用，本輛救護車內部空間寬敞且配置電動擔架床、自動安全舉昇系統、可攜帶式AED及高亮度「巴騰堡格紋」反光標識等精良設備之救護車，期盼透過主被動安全設備的升級，讓第一線救護人員更安心執行救護勤務，提供民眾優質、專業的救護服務，消防局所有同仁會更努力堅守崗位，守護民眾生命財產安全。

救護車作為守護生命的第一道防線，在重大災害發生時扮演至關重要的角色；然而消防救護車因出勤頻繁導致耗損率高，亟需汰舊換新。在高市府預算有限的情況下，有賴社會各界的善行義舉來補足行政資源，消防局也期盼藉此拋磚引玉，吸引更多熱心企業與團體共襄盛舉，共同強化到院前緊急救護功能，將高雄打造為安全、快樂且宜居的城市。