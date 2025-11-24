「肯定今日努力、傳承明日希望」 大觀音亭暨祀典興濟宮頒發清寒優秀子弟獎學金





臺南市臺疆祖廟大觀音亭暨祀典興濟宮23日舉行「113學年度第二學期清寒優秀子弟獎學金」頒獎典禮，來自全國多所大專院校的受獎學生齊聚官廳，共同見證這場以「肯定今日努力、傳承明日希望」為精神核心的教育盛事。

大觀音亭暨祀典興濟宮長年秉持「取諸社會、用諸社會」的理念，自民國100年起持續推動清寒獎助計畫，至今已陪伴無數孩子度過求學路上的難關；本學期共有50位同學脫穎而出，在經濟條件有限的環境中仍堅持自我要求、持續向學，展現追求知識與生命韌性的最佳典範。

亭宮與基金會的長官勉勵受獎學生，在未來有能力時，能將這份善意回饋社會，延續愛與信念的循環。基金會吳福明會長以自身經驗勉勵學生，並表示能代表菩薩與公祖結下善緣深感榮幸，他期許這份獎助能在學生心中種下一顆「善念與幸福的種子」，讓它在未來生長、發芽，成為推動社會更美好的力量，也希望大家可以珍惜台灣現在這個良好的環境，存一個善念，保持真誠，在有能力幫助他人的時候，能盡一己之力，並恭喜大家能夠獲得眾神明的加持，祝福大家學途生涯順遂、步步高升，未來能回饋給社會與國家。

廖光得理事也藉這個機會和大家分享，窮不可怕，奢侈會缺少更多，貪婪會失去所有，把握每一段學習歷程，持續投資自己，心存感激，就是幸福的來源。

許忠欽理事重申獎學金理念，社會資源或許有限，但努力永遠會被看見；今天的受獎，是努力被肯定的證明；未來盼望同學們能成為「授獎」的一方，把愛傳遞出去。

