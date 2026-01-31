肯定劉金獅對民主貢獻！賴清德：要團結
[NOWnews今日新聞] 總統賴清德今（31）日頒贈褒揚令予台灣戒嚴時期政治受難者關懷協會前會長劉金獅，表彰其對台灣民主自由的貢獻。賴清德表示，劉金獅雖然已經離開大家，但其為民主台灣所打下的基礎會流傳永世，盼大家能繼承劉金獅的精神，繼續為台灣打拚；他提到，過去他們這一代是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主，現今這一代人必須更加團結，因為面對的是境外勢力對台灣的威脅。
賴清德上午前往濟南教會頒贈褒揚令予劉金獅，由劉前會長之子劉建宏代表接受。
賴清德表示，今日懷抱著非常不捨的心情來參加一生為台灣民主奮鬥、同時也是主內家人的劉金獅弟兄追思禮拜。劉金獅出生於台灣民主聖地宜蘭蘇澳，在12歲時與父親親眼目睹陳儀部隊持槍射殺無辜市民，親身見證二二八事件的恐怖，從此在心中種下台灣應該要獨立自主的信念。
賴清德指出，劉金獅在1962年因被控參加台灣獨立組織「興台會」而遭到逮捕，判刑入獄10年，即使遭受苦難、忍受折磨，其為台灣奮鬥的理念從來沒有改變，無論是參加民主運動或街頭連署，一生都是為了台灣的民主、自由與人權在奮鬥，也一心充滿對這片土地的愛。
賴清德提到，劉金獅出獄後，與所有受難者前輩共同成立台灣第一個「台灣政治受難者聯誼總會」，在第一線幫助受難者家庭，令人非常感動。劉金獅雖然已經離開大家，但其為民主台灣所打下的基礎會流傳永世，盼大家能繼承劉金獅的精神，繼續為台灣打拚。
賴清德指出，過去他們這一代是對抗國民黨的專制獨裁、追求民主；現今這一代人必須更加團結，因為面對的是境外勢力對台灣的威脅，相信劉金獅的精神不死，大家會更加團結，讓臺灣更加安全、民主更加鞏固。
賴清德表示，今天以總統的身分代表國家及人民頒發褒揚令，褒揚劉金獅對國家民主自由的貢獻。劉金獅的一生如同《聖經‧提摩太後書》第四章七節記載的經文「那美好的仗已經打過了，當跑的路已經跑盡了，當守的道已經守住了」，願劉金獅安息主懷，除去世間一切苦難，也願主擦去家屬的眼淚，讓大家繼續勇往直前。
