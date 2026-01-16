肯定台美關稅談判成果 時力呼籲：國會理性審議後續協議

時代力量主席王婉諭。 圖：翻攝自王婉諭臉書（資料照）

[Newtalk新聞] 台美關稅談判結果正式出爐，對此，時代力量今（16）日發表聲明表示，相關成果對台灣而言「超乎預期」，值得朝野共同肯定，也有必要由台灣社會務實理解談判內容與實際影響。時力指出，從中國方面對談判結果的強烈反應即可看出，此次協議在國際經貿布局上具有相當分量。

時代力量表示，本次談判至少釋放出三個重要訊號。首先，對等關稅調降為 15%，且不再疊加，代表台灣取得美國對所有貿易逆差國中最優惠的稅率水準，與日本、韓國及歐盟完全一致。在全球普遍承受關稅衝擊的情況下，企業能否維持競爭力，關鍵不在於是否零關稅，而在於成本是否高於主要競爭對手，這項成果對出口導向的台灣產業結構尤其關鍵。

其次，時力提到，美方所提及的 2,500 億美元對美投資，屬於企業自主投資，且已包含半導體產業相關布局，先前已宣布的大型投資計畫，也使其他產業的實際負擔大幅降低；另有 2,500 億美元為授信與融資支持，目的在於協助本土企業取得資金、進入美國市場，而非要求政府或企業被迫投資。相較日本需直接投資 5,500 億美元、韓國 3,500 億美元，台灣在投資條件與政策彈性上更具優勢。

第三項也是時代力量認為最關鍵的一點，台灣在半導體及汽車零組件等《232 條款》關稅中取得「最惠國待遇」，意味著未來美國只要與任何國家談成更優惠的半導體稅率，台灣即可直接適用，將大幅降低產業面對政策變動的不確定性，有助企業進行中長期布局。

時力進一步指出，在川普高舉「美國優先」、對外貿易態度極為強硬的政策背景下，台灣不僅未被擠到國際貿易邊緣，反而成功站上與日本、韓國、歐盟等主要競爭國相同的起跑點。過去十多年，即便在世界貿易組織架構下，台灣對美出口條件仍時常劣於日韓，如今可說是多年來首次在美國市場取得如此關鍵的位置。

最後，時代力量強調，在當前動盪的國際局勢中，這樣的談判成果得來不易，期盼朝野黨團在後續國會審議過程中，能以國家利益為優先，理性討論、合理監督，共同成為台灣民間企業走向國際市場的堅實後盾。

