肯定同仁維護社會治安辛勞 刑事局警察節大會表揚績優員警

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刑事警察局於今日辦理115年警察節慶祝大會。圖：刑事局提供

內政部警政署刑事警察局於今(9)日辦理115年警察節慶祝大會，由局長邱紹洲親自主持，首先授階予陞職及初任警察官人員，接著進行頒獎儀式，表揚當選模範警察人員，偵查正汪俊安、徐靖、王沛埼及林宗賦，4名獲選人員工作績效優異，偵破多起重大刑事案件，積極查緝犯罪集團，展現嫻熟專業能力與敏銳偵查作為，工作態度認真負責、主動積極，對刑事偵防工作均有特殊貢獻。另警務正陳玟蓁、股長方仁義、偵查員周彥廷、陳巧育及祝瀚揚等5人結合微物跡證與先進科技，於各類鑑驗工作表現卓越，分別獲選為全國及刑事局刑事鑑識楷模；最後頒發各級別資深績優警察獎章，由股長謝慶彥等7名同仁代表上台受獎。

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刑事局長邱紹洲在警察節慶祝大會對全體同仁為維護社會治安所付出的辛勞與貢獻表示肯定。圖：刑事局提供

邱紹洲在警察節慶祝大會對全體同仁為維護社會治安所付出的辛勞與貢獻表示肯定，同時感謝眷屬們在背後默默支持，成為同仁工作時最堅實的後盾，並勉勵同仁不斷精進厚實專業能力，以提升刑事偵防量能及建立警察專業形象。因應今年為選舉年，邱紹洲期許內外勤單位齊心合力，積極布建查緝，展現掃蕩犯罪之決心，以淨化選舉風氣，維護社會安全。而打擊「黑、金、槍、毒、詐」仍為當前重要工作，面對科技新型態犯罪，刑事局針對165打詐儀錶板建置AI智能客服，成立AI推動工作小組，持續研發詐騙檢舉APP，瓦解詐團生存空間。另各項全國同步專案將朝「主題式專案」整併，中央與地方攜手合作，分階段、分主題精準打擊犯罪核心，期能守護社會安定和諧。

為慰勉同仁辛勞付出，並促進彼此情誼交流及凝聚團隊向心力，於慶祝大會後特別準備美味餐點提供享用；另於當日與台灣血液基金會台北捐血中心共同舉辦捐血活動，及同年月12日舉行健走活動，以彰顯刑事警察人員健康活力之精神，並鼓勵同仁熱心公益、響應挽袖捐血。

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