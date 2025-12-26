肯定專業、共築交易安全-臺南市114年優良不動產從業人員聯合頒獎典禮表揚12位優良從業人員及1家租賃服務業

記者游宜橙/台南報導

為表揚長期深耕、落實不動產交易安全並守護民眾權益的優秀專業從業人員，臺南市政府地政局於114年12月26日，在永華市政中心2樓隆重舉辦「114年優良不動產從業人員聯合頒獎典禮」。本次活動由地政局主辦，特邀請葉澤山副市長代表市長黃偉哲公開表揚獲獎的從業菁英，現場來賓包括不動產相關公(工)協會代表、產業先進及受獎人親友團等共襄盛舉，場面溫馨而隆重。



本次獲獎者涵蓋不動產服務鏈各專業領域，計有優良地政士吳昭鑾、黃珮純、黃偉琳及葉群英等4位、優良不動產經紀人員王子鈺、黃俊賢、葉怡君、詹昆霖、鄭巧琪、鄭又瑄、盧鵬達等7人、優良不動產估價師陳善翔，以及優良租賃住宅服務業由大晟資產管理顧問股份有限公司台南分公司獲獎，充分展現臺南市不動產從業人員在專業能力、服務品質與職業倫理上的卓越表現。

葉副市長於致詞時表示，市府致力於各項開發建設，北安商業區市地重劃區（商60）的完成、永康砲校完成遷移準備開發，南市有史以來規模最大的南科特定區A～O區段徵收也正辦理補償費發價作業中，各項公共建設的完善帶動不動產發展，地政局更從中扮演關鍵角色。不動產交易牽動社會經濟，更攸關市民財產安全與居住權益，深深影響每一位市民的家庭生活。從土地開發、買賣登記、估價鑑定，乃至住宅租賃政策等，每一個環節都是不可或缺的關鍵，仰賴不動產從業人員的專業與誠信，期許各位受獎人員不僅具備專業、誠信、服務的核心價值，更能秉持恪守法令，共同守護市民權益，打造更安全、更宜居的臺南市。

廣告 廣告



地政局長陳淑美表示，地政局持續致力推動不動產交易安全、地政數位化、不動產資訊透明化及防範詐騙等政策，所獲成果有賴第一線從業人員的配合與努力。藉由本次聯合頒獎典禮，除了表彰並感謝各位地政夥伴在維護市民財產權益的努力及貢獻外，也期盼藉由標竿學習，提升整體不動產服務品質，促進產業良性競爭、正向發展。