肯定托育夥伴專業付出 南市表揚202位托育人員





肯定托育人員長期投入幼兒照顧工作，台南市政府13日舉辦「托育之星嘉年華暨表揚活動」，表揚202位托育人員、居家式托育服務中心及親子悠遊館工作人員，感謝她們在托育服務上的辛勞與貢獻。

黃偉哲表示，面對少子化挑戰，打造完善的托育支持體系，是市府最重要的基礎工程之一，而托育人員正是政策落實的關鍵力量。托育人員以專業與愛心陪伴孩子成長，也讓家長能安心工作，是維繫家庭與城市穩定運轉的重要支柱。未來市府將持續整合跨局處資源，提升托育量能與服務品質，與托育夥伴攜手打造安全、安心、值得信賴的托育環境，讓台南成為家長放心、孩子安心成長的城市。

社會局長郭乃文指出，托育工作的價值，不僅來自年資累積，更源於持續學習與專業精進。隨著少子化趨勢加劇，今年全國新生兒人數已不到12萬，每一位孩子的成長都彌足珍貴，而托育人員正肩負陪伴下一代成長的重要角色，其用心與付出值得社會高度肯定。

社會局說明，截至今（114）年11月，台南市共有2,055名合格登記居家托育人員、4處居家托育服務中心、17處公托家園、139處私立托嬰中心及13處親子館，正是因為這群托育夥伴持續投入，才能撐起台南穩定且完整的育兒支持網絡。本次獲獎人員多年深耕托育現場，展現高度專業與穩定服務品質，是托育體系中最溫暖、也最值得信賴的力量。市府未來也將持續作為托育夥伴的堅強後盾，攜手打造更友善的育兒環境。

