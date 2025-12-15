肯定政院修法調整農退儲金提撥比例 綠委盼本會期三讀

立院黨民進黨團今舉行「提升退休保障，從農民開始」記者會，民進黨團幹事長鍾佳濱、立委劉建國、陳亭妃、黃秀芳、邱議瑩、王定宇、許智傑出席。(記者方賓照攝)

〔記者謝君臨／台北報導〕行政院院會11日通過「農民退休儲金條例修正草案」，將農民負擔比例從現行的5成調降為4成。立法院民進黨團今天舉行「提升退休保障，從農民開始」記者會，肯定行政院採納立委建議，將農退儲金提撥比例調整為政府負擔6成、農民負擔4成，提升農民參與退休儲金誘因，擴大退休保障覆蓋率。

民進黨團幹事長鍾佳濱表示，國眾兩黨12日聯手推動「反年改」修法，獨厚31萬退休公教，1年增加國庫360億元支出。民進黨照顧10.6萬農漁民，1年只增加13.2億元支出。

立法院社會福利及衛生環境委員會民進黨籍召委劉建國表示，「農民退休儲金條例」2021年1月1日實施至今近5年。台灣農業就業人口從2019年55.9萬人，到去年只剩下49.4萬人，等於平均1年流失將近1萬人，有必要重新檢討。

劉建國說，行政院修法草案調整提撥比例，農民、政府比例從5比5朝4比6方向，讓農民負擔少一點，政府多出一點。期待農民退休儲金2.0版在立法院本會期通過，讓更多青農有更高保障，也讓加入農民退休儲金的人數比例往上提升。

民進黨立委黃秀芳則說，農民老化嚴重，青年投入不足，此次修法有助吸引年輕世代回流農業，穩定糧食安全。

民進黨立委王定宇表示，政府對於退休照顧要「平穩」。「平」是指不管農漁工或軍公教，退休都得到一定保障，若只偏重一方，甚至低退休保障還要平均每人撥補3萬元，去幫助高於2、3倍退休保障，這樣修法就不平，將造成世代和職業別的剝奪感。「穩」是要永續，衡量政府支出。

王定宇指出，本次修法有助於吸引其他行業的人投入農業工作，其次是讓農忙與不農忙之間可以銜接。不農忙時去兼差打工，如果雇主依法投勞保，農退就要停止，這次修法放寬不農忙時期從事其他工作，農退不被退。

民進黨立委邱議瑩表示，若依現行規定，農民出10%、政府出10%，未來農民的提繳總額約168萬元左右，若按修正版本，農民只要出8%、政府出12%，保障不變、月領的農退儲金不變，但農民提繳30年，總繳金額可少33萬餘元。

民進黨立委許智傑指出，本次修法將自用住宅課稅門檻由500萬元提高至1000萬元，保障農民居住權，並擴大適用對象，讓青農、職業工會勞工等斜槓族群，也能加入農民退休儲金制度。

