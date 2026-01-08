肯定新北市府強化社福 國民黨團籲中央落實財劃法

248260108a03

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

新北市議會昨（7）日正式完成115年度新北市政府總預算案審議。面對歲出規模創下新高，國民黨團展現理性把關立場，經府會多次協商後，最終在堅守財政紀律與不影響重大基層建設的前提下，同意「統刪6.47億元」。黨團指出，這項決定體現對市民整體福利的負責任態度，預算規模愈大，把關責任就愈沉重，必須確保每分公帑都能在嚴格監督下發揮實質效益。

針對基層高度關注的敬老愛心卡，國民黨團書記長王威元強調，爭取點數累積使用及擴大通路至藥局、超商與健身房，是跨黨派議員共同反映的民意重點，主要解決長輩與偏鄉族群的通行與生活痛點。在黨團強力要求下，市府已明確表態朝開放累積、拓寬使用場合的方向努力，並承諾在今年6月提出具體評估報告，讓預算編列真正回歸民生實需。

副書記長黃心華則聚焦於教育資源的公平分配，肯定市府採納黨團訴求，將營養午餐有機蔬菜補助範圍擴大至私立中小學，消弭公私立學生間的待遇落差。他表示，未來黨團將持續發揮監督動能，督促市府研議比照台北與桃園，推動全市中小學全面享有免費營養午餐。透過制度優化，讓新增的預算資源轉化為學子食育權益的實質保障，落實對下一代的照顧。

對於此次預算審查進度一度延宕，副書記長蔡健棠指出，行政單位應以此為鑑，在重大政策規劃初期就及早與議會建立透明的溝通橋樑。他認為，民意代表若能即時掌握資訊與影響評估，就能減少不必要的審核阻礙。府會關係應是共同守護市民的夥伴，市府各局處唯有充分尊重議會的監督功能，才能讓政策推動更加順暢，讓建設成果真正令市民有感。

副書記長游輝宂則轉向預算源頭的分配機制，呼籲中央政府應確實落實《財政收支劃分法》修法精神，公平撥補一般性與計畫型補助。他強調，中央應公開完整的計算基礎數據，並摒棄過去利用計畫型補助制約地方發展的舊思維。唯有尊重地方自治並給予穩定的財政支持，地方政府才能精準預估財政負擔，進而制定出更具前瞻性與自主性的施政藍圖。

國民黨團重申，總預算案通過僅是市政落實的新起點，監督動能不會隨之終結。面對龐大的預算規模，黨團未來在預算執行與追加減階段將持續嚴格把關，確保財源精準對接市民需求。同時，黨團再次向中央喊話，應主動加強與立法院溝通，回歸財劃法修法初衷，讓地方政府擁有足夠的尊嚴與能力，為新北市民營造長遠且高品質的幸福生活。

