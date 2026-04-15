肯定桃園推垃圾費隨袋徵收 蔣萬安：願交流經驗

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（中央社記者陳昱婷台北15日電）桃園市逐步推動垃圾費隨袋徵收政策引發關注，台北市長蔣萬安今天說，很高興看到桃園響應，台北市自實施以來家戶垃圾減量65%，受到國際肯定，願意與各縣市交流經驗。

桃園市政府今年元旦起針對政府機關、高中職以下學校及公有市場實施非家戶垃圾費隨袋徵收，盼改善機關與校園垃圾分類品質，減少可回收物錯置情形，落實源頭減量。

蔣萬安今天出席「我的減碳存摺2.0」暨114年減碳大聯盟頒獎記者會前被媒體堵訪表示，很高興看到桃園願意推動隨袋徵收，台北市自民國89年實施以來，家戶垃圾量減少了65%，回收量占比更從2%提升到66%。

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蔣萬安說，這些豐碩的成果受到國際肯定，所以市府不僅會透過基北北桃4市平台分享經驗，也願意跟各個縣市交流，相信所有縣市都能透過此政策讓垃圾大幅減量。

出席同場活動的桃園市副市長蘇俊賓說，桃園市目前每人每日產出垃圾量約0.56公斤，相較之下，已落實隨袋徵收的新北市是0.44公斤，台北市則是0.32公斤、全台最低。

他表示，桃園現在已有高達31萬公噸的廢棄物無處去，人口又持續在增加，如何解決是當務之急。而隨袋徵收可以大幅降低垃圾量，又能幫市民節省荷包，應該積極來推動。

蘇俊賓致詞時提及，垃圾費隨袋徵收是中央早就該統一做的政策，呼籲全國各縣市政府一起落實。蔣萬安也說，資源回收及垃圾分類已經成為市民生活的一部分，很高興看到桃園響應。（編輯：林恕暉）1150415