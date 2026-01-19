肯定治安貢獻 林炎田榮調臺北市警局 康裕成致上誠摯祝福

▲林炎田北上接掌臺北市警察局，康裕成議長肯定其治安表現。

【記者 王苡蘋╱高雄 報導】高雄市政府警察局長林炎田將於20日履新接掌臺北市政府警察局，議長康裕成19日出席歡送茶會，對林局長在高雄三年半任內的傑出表現表達高度肯定與祝福。

林炎田自2022年7月上任高雄市警察局長以來，秉持迅速果斷、積極負責的作風，帶領警察同仁全力偵破多起重大犯罪及治安事件，有效守護市民生命財產安全。康議長指出，林局長面對治安維護、防制詐騙及城市安全等多重挑戰，始終以沉穩務實態度領軍，成功遏止犯罪發生，讓市民切實感受到高雄治安的提升，其專業表現與高度責任感深獲議會一致肯定。

廣告 廣告

針對林局長榮任臺北市政府警察局局長，康議長表示，此不僅展現林局長專業能力與領導歷練的肯定，也承載國家交付的重要責任。她相信，林局長憑藉深厚刑事專業與強化科技偵查能力，將為首都治安帶來嶄新局面，進一步提升市民的安全感與信賴感。

茶會現場，府會首長及警察同仁皆表達對林局長的感謝與祝福，肯定其對高雄治安的奉獻與努力，並期盼其在新職務上持續發揮專業影響力。（圖╱高雄市議會提供）