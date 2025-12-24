肯定游盈隆至少「講真話」 吳宗憲批李進勇：不要臉的傢伙、就是廢物

台灣民意教育基金會董事長游盈隆。截自臉書



記者周志豪／台北報導

行政院提名台灣民意基金會董事長游盈隆為中選會主委，國民黨文傳會主委吳宗憲今表示，對游「沒有一定支持」，還需時間了解，但再怎樣，以游過往表現，一定比中選會前主委李進勇公正非常多，游至少是講真話，該做事。

吳宗憲期許，期待之後的中選會主委，是否可以有良心一點在愛護這塊土地。

話鋒一轉，吳宗憲也批評，李進勇「那個不要臉的傢伙」，竟然可以違法沒收立法院議決的反對死刑一致決公投案，「這個人就是廢物」，「我看不起他」，這個人心中沒有一點善良意識，一路替民進黨擦脂抹粉，選務上也搞一大堆。

廣告 廣告

吳宗憲表示，與一般民眾所提公投案不同，立法院議決公投案是不可實質審查、否決，「李進勇是黨棍」，心中只有民進黨，沒有是非、對錯、善良、邪惡，枉費當過法官，若再讓李續任中選會主委，選舉弊案都不奇怪了。

吳宗憲說，做中選會主委請持平的做，中選會是獨立機關，對於公投案成立與否，應該依法論斷，但李進勇主持時的中選會竟審查立法院議決的公投案，那不是成為立法院太上機關？

更多太報報導

政院提名游盈隆任中選會主委 鍾佳濱稱黨團未推薦：審查將嚴守原則

政院提名游盈隆任中選會主委 學者：這案再不過恐怕沒有人事案能過

獲提名中選會主委「跳火坑」？游盈隆：過河卒子、接受最嚴厲考驗