肯定社區齊心防暴 南市頒獎表揚27社區





為普及對家庭暴力及性別暴力議題的認識與敏感度，南市社會局今（14）日於永康社教中心舉辦「社區齊心零暴力，幸福臺南更美麗」社區防暴成果展，邀集全市22個參與性別暴力防治社區服務方案計畫的社區組織共同參與。社會局長郭乃文代表黃偉哲市長到場頒發獎狀，感謝社區夥伴的協力付出。

黃偉哲市長重視社區人權和家庭平權，長年支持社會局推動防暴業務。黃市長非常感謝社區能有自主經營的決心，且在前瞻遠望中不忘照顧與友善之初心。南市社會局自105年起推動社區防暴工作，就是希望把防暴觀念帶進社區日常，讓居民知道怎麼辨識風險、如何適時關心、在必要時勇敢求助與通報。

社會局長郭乃文指出，保守的文化中，家庭暴力常被視為「家務事」，鄰里之間多半抱持「別人家的事不好插手」的想法，對於網路、社群、校園的暴力與性騷擾都因為過度容忍，而導致許多暴力行為在第一時間未被發現或錯失介入時機。然而隨著社會進步與觀念轉變，大家逐漸理解，暴力不是私事，而是影響家庭安全與社區安定的公共議題，需要更多人一起關心與行動，能學習防衛技巧、建立良好制度，才能擁有和諧社會。

社會局說明，本年度參與社區涵蓋本市16個行政區，包括5個領航社區帶領28個跨步社區，以及17個宣導社區，展現防暴網絡逐步深化與擴展的成果。本次成果展中，亦辦理社區防暴成果競賽，肯定各社區長期投入防暴宣導與行動的努力，共有22個社區獲頒「互動式防暴成果獎」，另有5個社區榮獲「社區防暴意象獎」，展現社區以創意、貼近生活方式推動防暴工作的多元成果。

社會局強調，社區是性別暴力初級預防的重要起點，透過居民自主參與與在地連結，能有效提升民眾對暴力議題的辨識能力與求助意識。未來將持續結合民間團隊與社區力量，深化防暴宣導與行動，攜手打造零暴力、更加幸福安全的臺南市。

