肯定自主管理成效 新北表揚優良公寓大廈

【民眾新聞葉柏成新北報導】新北市政府今〈8〉日舉行「114年度新北市優良公寓大廈評選」頒獎典禮，共有24個社區獲得特優、優勝及傑出獎項，新北市長侯友宜親自頒發獎金及獎狀，肯定社區自主管理成效。

工務局長馮兆麟表示，今年評選以「愛咱的厝、咱的社區」為主題，區分為小型、中型、大型、風華再現及山坡地社區組等5個組別。市府邀請產官學界共16位專家學者組成評選委員會，歷時2個月進行實地考察與綜合審查，從78家參賽社區中選出優良典範。

廣告 廣告

《圖說》「114年度新北市優良公寓大廈評選」共有24個社區獲獎，侯友宜市長頒發表揚，右一工務局長馮兆麟。〈工務局提供〉

他強調，，「安居樂業」向來是新北市府重要目標，積極推廣環境永續、社福關懷及社區防災推動等政策，而社區配合政策更能發揮事半功倍的效果，充實社區管理能力，共同營造盡善盡美的家園。

馮兆麟表示，社區管理除了管理委員與住戶投入，公寓大廈管理維護公司及管理服務人員扮演關鍵角色，提供專業意見及協助管理委員會處理社區日常事務，助益社區業務穩定運作與市府政策推動的重要幫手，今年度6名優良管理服務人員及4家管理維護公司獲獎，感謝這些人士默默付出的辛勞，與市府合力建構宜居好生活。評選相關資訊可至工務局網站https://reurl.cc/4bQ7Q2查詢。

《圖說》侯友宜市長與工務局長馮兆麟、評審委員一同出席頒獎典禮合照。〈工務局提供〉

他說，今年度大型社區組特優獎位於土城區「華固新綠洲社區」，其管理規劃完善、落實社區修繕維護、公共空間綠意盎然，並辦理銀髮俱樂部先修班促進長者健康與社交，表現優異；中型組特優獎由鶯歌區「微笑海悅社區」獲得，以制度化管理及充滿人情味的社區文化，透過節慶活動促進住戶交流，並向市府申請苗木打造綠化空間，共同營造宜居環境。

《圖說》侯友宜市長(左一)觀摩參觀獲獎的社區，肯定社區維護公司及管理人員的付出。〈工務局提供〉

小型組特優獎則是新莊區「潤泰峰盛社區」，以「共好‧永續」為核心，取得低碳社區標章(銀鵝級、金熊級)及無菸社區標章，並辦理銀髮俱樂部先修班，展現節能減碳、銀髮友善等成果；土城區「名軒皇城社區」則榮獲風華再現組特優，該社區曾於 111 年獲得幸福安居金質獎，今年更持續推動低碳永續與失智友善服務，並加入失智友善守護站，深化鄰里照護網絡。