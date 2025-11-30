肯定蔣萬安將「生生喝鮮奶」擴大到國中 闕枚莎推動10年有成

照片來源：台北市政府網站

CNEWS匯流新聞網記者邱璽臣／台北報導

台北市長蔣萬安29日宣佈，預計自115學年度起，將現行「鮮奶週報–生生喝鮮奶」政策擴大至國中生，讓國中學子也能每週有免費鮮奶。台北市議員闕枚莎對此表達高度肯定，並提及自己長期在議會推動「生生喝鮮奶」政策，認為市府從善如流，也是對她長達10年推動，以及廣大台北市家長的期待的最好回應。

「如今看到運行順利，也終於把牛奶送到小朋友手上，真的讓人欣慰。」闕枚莎回顧，在她推動過程中，「北市學童鮮奶政策」歷經波折，絕非一蹴可幾，也曾因校園鮮奶配送可能產生的保鮮與食安疑慮差點告吹，因此她曾提出推動以「數位鮮乳兌換券」讓學生能自行至超商或賣場兌換鮮奶。

廣告 廣告

闕枚莎指出，正因為推動「生生喝鮮奶」是她最重視的教育與健康議題之一，過去十年來，她歷經多次質詢，強調學童鈣質攝取不足等問題。在政策獲得中央到地方認可並實施後，她更第一時間進一步主張政策不能只停留在國小階段，因為國、高中時期正是孩子發育抽高、骨骼生長的關鍵「黃金期」，營養補給絕對不能出現斷層，具體向市長提案延伸到國中。

照片來源：闕枚莎議員辦公室

闕枚莎也補充，今年5月她針對1168位幼兒園和國小家長做問卷調查，結果顯示，此政策滿意度高達9成5以上，但同時有很高比例的家長在問卷中具體反映，強烈希望市府能將補助對象向上延伸至國中和高中。她也把家長的意見在質詢時，建議蔣萬安將鮮乳政策延伸到國、高中，正視家長心聲，讓「班班有鮮奶」更進一步。

闕枚莎說，看到蔣萬安能採納「牛奶阿姨」闕枚莎的建議，將政策擴大至國中，未來會繼續努力延伸到高中，讓她感到相當欣慰，這證明了「對的政策，只要堅持，終會實現」。

闕枚莎強調，未來她將持續監督教育局與相關單位，確保後續預算編列充足，並要求市府，一定要讓每一位台北市的學童都能在政府的照顧下，健康、強壯地成長。

照片來源：台北市政府網站、闕枚莎議員辦公室

《更多CNEWS匯流新聞網報導》

卓榮泰8度覆議 許宇甄籲：若再遭否決應檢討去留

指王義川用台灣國打桃園市長初選 凌濤：議員小雞自求多福

【文章轉載請註明出處】