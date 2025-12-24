肯定蔣萬安雙城論壇快閃 朱政騏：務實對等

台北市議員候選人朱政騏。（圖：朱政騏FB）

台北市議員候選人朱政騏今(24)日表示，台北市長蔣萬安此次出席雙城論壇，主論壇結束後即返台、不留宿、不安排多餘參訪，值得肯定，認為這樣的「快閃化」安排，正是落實對等尊嚴、健康有序兩岸城市交流的具體作法。





朱政騏指出，民進黨一向不反對不涉及主權爭議的城市交流，蔣萬安精簡行程，讓論壇回歸市政實務，成功避開可能被過度政治解讀的風險，也展現務實態度。他認為，一日往返本身就是兩岸通航便利性的最佳證明，不僅節省公帑，也清楚傳達「來開會、辦正事」的立場。

廣告 廣告





朱政騏也分析，在當前兩岸情勢敏感、國內治安議題備受關注的背景下，縮短行程有助降低不必要爭議，是兼顧交流與風險控管的做法。





他強調，兩岸交流不需要老套的政治大戲，此次「精簡版」雙城論壇反而立下對等、務實、不拖泥帶水的示範，值得未來參考。



