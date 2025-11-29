即時中心／顏一軒報導

總統賴清德今（29）日下午出席「2025總統與青年論壇」，與來自全國超過200位高中生齊聚一堂，第一線傾聽學生心聲。今年論壇以四大主題「青年培力健康校園」、「民主韌性台灣感性」、「圓夢向前接軌國際」、「AI賦能綠色永續」貫穿，現場多組高中生就不同主題提出專題簡報。賴總統大讚蘭陽女中的同學以「俠義精神」揭開演算法的風險，並具體承諾將強化媒體識讀教育。





青年論壇第3組來自國立蘭陽女中的同學，以「演算法下的青年媒體影響與思辨能力的消逝」為題簡報，指出科技快速發展，短影音平台與演算法推播深刻影響青年資訊來源，訊息逐漸被單一化，強化特定立場，甚至使批判性思考能力被侵蝕，長期被動接收資訊下，也讓青年缺乏查證、分析與多角度理解的習慣。

團隊認為，雖然學校已有媒體識讀課程，但仍不足以因應資訊氾濫與科技操控所帶來的影響，並建議應借鏡芬蘭經驗，媒體識讀應從幼兒教育開始，並納入公民核心能力，不只教辨識，也鼓勵表達、討論與參與，期盼媒體識讀教育不只是課堂作業，而成為民主素養的一部分，讓下一代能在資訊洪流中保持獨立思考。

賴清德回應，演算法造成的單一思維，讓閱聽者自由辯論能力受到限制，他更高度肯定蘭陽女中提出的具體解方，讚許同學以俠義精神提出務實對策；而團隊對問題的理解深入，也精準指出「媒體識讀不只要理解，更要應用與思辨」的重要性。總統也坦言，聽完簡報後認為政府現有措施仍做得不夠，並當場請教育部研議蘭陽女中所提之解方。

賴總統強調，學生需要「免疫力」面對演算法單一資訊的渲染，而免疫力正來自多元知識與查證能力，他鼓勵學生建立多元吸收資訊的習慣，也要像記者一樣保持查證精神，透過不同來源求證訊息，建立健康的判斷力。

賴清德提到，政府推動相關政策，包括成立運動部、推動全民運動，也有助於孩子面對多元資訊時維持更健康的生活與心態；他最後再次肯定蘭陽女中的努力與貢獻，並承諾政府將強化媒體識讀教育，協助青年在演算法時代保持思辨能力。

原文出處：快新聞／肯定蘭女學生「揭開演算法風險」 賴清德允諾：將強化媒體識讀教育

