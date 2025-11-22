肯定行政院版《財劃法》？張善政喊話需要地方與中央討論
「202富岡鐵道藝術生活節」22日舉辦開幕活動，行政院長卓榮與桃園市長張善政共同從桃園火車站，搭乘藍皮列車前往富岡火車站出席活動，而在登上前列車前面對記者詢問，張善政「對於政院版《財劃法》看法。張善政表示，這個試算金額出來以後，大家會更放心，現在能夠有行政院版，已經往前走了一步，因為行政院稍早的立場是，不打算提行政院版本，有版本有總比沒有好，但是不可能100分。
張善政也說，金額如果能夠釋放出來的話，大家可以一起來檢討，也能讓《財劃法》如果有缺點的話，能夠早一點改進。所以當然是金額要出來，大家才會放心。
另外記者問到張善政為第一個跳出來支持行政院版的《財劃法》；張善政則解釋，當時原話為政院跨出第一步，「從不做到要做」這個想法是正面的，最重要的是內容需要大家檢討，張也向中央政府喊，若地方政府要提供意見，行政院也要虛心來接受，讓大家意見來檢討改善，所以行政院版的《財劃法》內容到底是好或不好，到要改到什麼地步，想還需要大家來檢視，但是跨出第一步是非常正面的，應該要給予肯定。
