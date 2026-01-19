肯定談判團隊成果 賴總統：讓臺灣在國際變局站上更有利位置

記者郭曉蓓／臺北報導

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判今（19）日返國，總統賴清德透過臉書表示，這次對美談判的成果，要感謝辛苦的談判團隊，讓臺灣成為全球第一個、獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家，讓臺灣可以在國際變局中站上更有利的位置。

賴總統在臉書指出，今天清晨，鄭麗君 、總談判代表楊珍妮政委等人，率領談判團隊返抵國門，由行政院長卓榮泰親自接機。執政團隊沒有停下腳步，一回到臺灣即回到崗位，繼續為國家打拚。

賴總統說，鄭麗君在機場發表談話後，馬上就來到總統府，與他一同接見模範公務人員代表。他要肯定每一位得獎者，在各自的崗位上，以專業與熱忱推動國家政策，用行動實踐服務人民的精神。正因為有你們，政府才能在種種挑戰中穩健運作、持續前進，服務更多國人。

賴總統提到，這次對美談判的成果，要感謝鄭麗君與談判團隊沒日沒夜、全力以赴、也感謝執政團隊與全體公務同仁在各方面支援待命，才能為臺灣爭取到與美國主要盟友同等的待遇，更讓臺灣成為全球第一個、獲得在美國232條款下，相對完整及最優惠待遇的國家。

賴總統指出，這樣的成果，讓臺灣可以在國際變局中站上更有利的位置，取得關鍵的競爭條件，為未來累積更多向前的力量。政府會持續審慎、穩健對應各項挑戰，我們會用充滿韌性與勇氣的臺灣精神，即使面對逆風，依然穩健前行。新的一年，我們會繼續與全體國人、企業大步向前，讓臺灣繼續發展、進步。

行政院副院長鄭麗君率隊赴美關稅談判今日返國，總統賴清德透過臉書強調，政府會繼續努力打拚，讓臺灣持續前進。（取自賴總統臉書）